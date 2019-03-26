قمة لبنانية - روسية في موسكو: تكريسٌ لشراكةٍ قديمة... وعناوين مصيرية

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ان يلتقي قائدان عسكريان سابقان، ورئيسا بلديهما اليوم، معنيان بأكبر الازمات الشرق اوسطية التي تحوّلت عالمية بتشعباتها، وأن يكون احدهما ظهيراً منع تقسيم سوريا، وثانيهما زعيماً لبنانياً مسيحياً مشرقياً لا فقط لبنانياً، فأمر ينتهي الى قمة نوعية جمعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

الحل في سوريا وازمة النزوح بند اساسي وتؤكد معلومات otv ان الاتفاق كان على تفعيل العمل الثلاثي اللبناني الروسي السوري لتسريع عودة النازحين انطلاقاً من المبادرة الروسية التي اطلقت وتعمل روسيا على تهيئة الظروف الدولية لانجاحها انطلاقاً من ان غالبية المناطق السورية صارت آمنة وان بعض القرى حتى غير متضرّر. اتفاق تزامن مع ضمانة عبر عنها تعميم وزير الداخلية السورية. والأهم ان روسيا وجهت دعوة للبنان للمشاركة في مؤتمر استانة بصفة مراقب، وفق ما تؤكد معلومات otv، كونه بلد مجاور لسوريا ويعاني من تبعات الازمة السورية في ملف النزوح بشكل خاص.

زيارة روسيا ترافقت مع قرار اميركي حول الجولان لم تبن تداعياته ومدى خطورته بعد، لكنه قادر على تقويض كل جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة وضربها عرض الحائط.

من روسيا، رفض لبناني قاطع لقرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان. ومن بوتين، استفسار عن مآل الواقع الشرق اوسطي بعده.

في العام 2009، زار الرئيس عون روسيا بصفته رئيساً لتكتل التغيير والاصلاح. ومذّاك نظرت روسيا اليه لا ممثلاً لأكبر تكتل نيابي مسيحي بل معبراّ عن كل مسيحيي المشرق.

الى الهمّ الشرق اوسطي من الجولان والقدس الى أزمة النزوح السوري واستقرار سوريا، اهتمامات مشتركة بين لبنان وروسيا تتعدّى 75 عاماً من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. فلبنان المتطلع الى نقل اقتصاده من الريع الى الانتاج يبحث في الصناعة والزراعة مع دولة حققت انتفاضة اقتصادية بعد ما عانته ابان انهيار الاتحاد السوفياتي. كما ان لبنان دخل عالم النفط وعين روسيا في هذا المجال ايضاً مستقطباً اهم شركاته rosneft و novatek مع اهتمامات بتوسيع نشاطاتهما كما نشاطات شركات اخرى في لبنان. وتشير معلوات otv ان الى ان البحث تطرٌّ الى توسيع التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالات النفط والغاز كما الطاقة الكهربائية.

اختتم الرئيس عون زيارة روسيا بكلام قليل، لكن بنتائج عملية قريبة. ترامب رأى فيها زيارة ناجحة بكل المقاييس ووعد بتلبية دعوة الرئيس عون لزيارة لبنان والتي ربما يكون احتمال تلبيتها من ضمن الجولة المرتقبة على عدد من دول المنطقة. ليست المفاجأة الجيو سياسية التي توقعها السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين مستبعدة، تؤكد مصادر الوفد اللبناني للـotv . لكن الأكيد ان لبنان يركّز موقعه في البازل الشرق اوسطي الجاري اعادة تركيبه.