سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية للرئيس عون مع مجلس الدوما ووفد شركة روسنفت

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مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وروسيا، تؤسس لها زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى موسكو. خصوصاً ان اولويات البلدين في الشرق الاوسط متطابقة. مستجدّ اساسي لن يغيب عن قمة الرئيس عون – بوتين يتمثل بالقرار الاميركي الاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان. قرار تركّز عليه لقاء الرئيس عون والوفد المرافق مع مجلس الدوما الروسي. باليوم الاسود الذي يشهده العالم، وصفه رئيس الجمهورية، لا سيما ان الجولان منطقة سورية في قسم منها اراض لبنانية محتلة، مشدداً على ان هذا العمل التعسفي يشكل مساسا بالشرعية الدولية التي ترعى الحدود بين الدول. الرئيس عون وإذ ذكّر ان القرار بضم الجولان تلا القرار السابق بضم القدس حيث المعالم المسيحية كافة والاراضي المقدسة، ونبع الديانة المسيحية، شدد على ان اعلان اسرائيل دولة يهودية عنصرية، خطوة مرفوضة من العرب.

رئيس الدوما الروسي Viatcheslav Volodine أكد من جهته بأنه تجاهل صارخ لمبادىء الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة، مشدداً على دور كل دولة في الامم المتحدة في رفع صوتها وتأكيد موقفها الرافض. وأكد ان روسيا تقف بثبات ضد التدخل في شؤون الدول المستقلة ذات السيادة وتدعو الى احترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بقرارات الامم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس الامن والعلاقات القائمة على اساس الصداقة والاحترام المتبادل، كما تعمل من أجل تجنب المزيد من النزاعات وبناء السلم والسلام.

في ملف النزوح السوري تحذير لافت وجهه الرئيس عون فإذا لم نصل الى حل لمعاناة النازحين، فان الكثيرين منهم قد يفرون من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها الى دول اخرى ولاسيما اوروربا، قال، مشيراً الى مصلحة الدول الاوروبية بحل هذه المشكلة بسرعة. الرئيس عون وضع مجلس الوما في جو ما يقوم به لبنان من اجل تحقيق عودة النازحين الآمنة لافتاً الى تغيير بدأ يسجل في مواقف عدد من الدول، ومتمنياً في ان يكون التعاون مع روسيا في هذا المجال ايضاً.

وهنا، أكد volodine مصلحة روسيا في استقرار سوريا وعودة النازحين، لأن في ذلك مصلحة لسوريا وجيرانها، معرباً عن يقينه برغبة شتركة للبنان وروسيا في تحقيق عودة النازحين. واقترح volodine عقد مؤتمر برلماني في بيروت يجمع ممثلي البرلمانات اللبنانية والروسية والاوروبية والتركية والايرانية والسورية، يخصص لدرس عودة النازحين السوريين الى ديارهم.

بموازاة الاهمية السياسية للزيارة، اهمية نفطية اقتصادية ابرزتها لقاءات الرئيس عون، لا سيما مع رئيس مجلس ادارة شركة rosneft التي فازت بمناقصة اعادة تأهيل منشآت النفط في طرابلس. حيث اشار igor sechien الى ان لبنان دولة استراتيجية بالنسبة الى نشاطات الشركة، مشيراً الى امكانية توسيع الاطار الذي تعمل فيه rosneft في لبنان نظرا للاهتمام الذي توليه بالوضع الاقتصادي في هذا البلد.

هذا وكان الرئيس عون قد استهل يوم زيارته الثاني بوضع اكليل عند ضريح الجندي المجهول عند حائط الكرملين.