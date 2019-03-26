البستاني: نطالب الدولة اللبنانية بضرورة إعلان رفضها للقرار الأميركي

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تعليقاً على موضوع اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل بهضبة الجولان المحتل، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب البروفسور فريد البستاني : إن هضبة الجولان هي أراضٍ سورية محتلة منذ العام 1967، وإن أي محاولة لضمها لإسرائيل يعتبر تحدياً للقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الرقم 497 الذي اتخذ بالإجماع في 17 كانون الأول من العام 1981 والذي دعى إسرائيل صراحة إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأهم فقرات هذا القرار هي " قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي ".

من هنا فإننا نطالب الدولة اللبنانية بضرورة إعلان رفضها للقرار الأميركي، وضرورة محاربته والتصدي له في مختلف المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، سيما وأن قرار الضم سيكون له انعكاسات على لبنان وحقه في كامل بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.