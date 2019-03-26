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القديس شربل يفاجىء الأطباء في غرفة العمليات في إحدى مستشفيات بولندا‎... وما علاقة نهاد الشامي؟

26
MARCH
2019
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عانت امرأة بولندية تُدعى تريزا سكيغالسكا من ألم في المعدة، حيث اكتشف الأطباء انّها مصابة بورم في معدتها طلبوا استئصاله على الفور. تصف ابنة المريضة في حديث لـ"أليتيا"، انّ الورم كان كبيراً وقرّر الأطباء إجراء عملية لاستئصال الورم. 

وبينما كانت تستعدّ تريزا لدخول المستشفى، قرأت ابنتها قصة شفاء القديس شربل للسيدة نهاد الشامي، ومن المعروف انّ مجموعة من اللبنانيين يتوجهون شهرياً أو كل سنة الى بولونيا برفقة ذخائر القديس شربل للصلاة مع اخوتهم البولونيين، ومن هنا بدأت أخبار عجائب القديس شربل تنتشر في ذاك البلد.

 توجّهت تريزا الى الكنيسة قبل العملية وصلّت لمار شربل ودخلت غرفة العمليات لإجراء العملية. قبل ساعة قام الأطباء بإجراء فحص أخير قبل البدء بالعملية، فكانت المفاجأة. اجتمع الأطباء وحاولوا التفتيش عن الورم فلم يروا أي اثر له.

عادت تريزا الى منزلها، وطلبت من ابنتها زيارة ضريح القديس شربل في لبنان لشكره على هذه الأعجوبة.

المصدر: أليتيا بالعربي

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