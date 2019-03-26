تويني: سياسة الرئيس عون في تحرير الإرادة الوطنية الى سياسة عدم الانحياز الإجابي

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لقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفخامة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لقاء تاريخي لم يحصل سابقا منذ الاستقلال اللبناني وهو في سياق سياسة الرئيس عون في تحرير الإرادة الوطنية الى سياسة عدم الانحياز الإجابي والبناء وعدم الرضوخ للإملاءات الدولية والإقليمية وعودة من المشرق الى الشرق حيث ان روسيا القيصرية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية انحازت دائماً للقضية العربية اولاً في نصرة التنوع في لبنان سنة ١٨٦٥ وسنة ١٩٠٥

وإعادة تدريب وتجهيز الجيش العربي بعد هزيمة ١٩٦٧ وحماية اجواء القاهرة من سنة ١٩٦٩ على يد الطيارين الروس وتمكين العرب من قهر السلاح الجوي الاسرائيلي بانظمة دفاع جوي حديثة أسقطت أسطورة سلاح الجو الاسرائيلي الى

.الحضيض و تمكن به العرب بشن حرب ١٩٧٣ المشرّفة

ولا تزال روسيا تناصر القضية الفلسطينية العادلة وتقف ضد مشاريع ضم القدس والجولان وتقف الى جانب العقلانية

الانسانية وحقوق الشعوب المشروعة وتحد من فجور زمن نعيشه حيث سقطت فيه الرأسمالية والاشتراكية سوياً ولم يعودا يمثلا فرصة حل لمشاكل العصر والشعوب فجنون الغطرسة الاسرائيلي لا يحدّه اليوم على الساحة الدولية في صراع

.الأقوياء والعمالقة الا روسيا المنحازة أصلاً لشعوب جلدتها الشرقية

نامل ان تقوم روسيا بتزويدنا بمنظومات دفاع جوي حديثة للحد النهائي من انتهاك أجواءنا ومياهنا الإقليمية وإحلال الأمن

.والسلام في البحر والجو