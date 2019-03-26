living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة سائق أوبر في بيروت.. كيف تعرقلت الجلسة؟

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بتاريخ 21/3/2019 انعقدت جلسة جديدة أمام محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي محمد بدران في قضية مقتل ريبيكا دايكس التي تعرف بجريمة "أوبر".

على أن جلسة الأمس كانت سريعة جداً حيث أن وكيل المتهم طارق حوشية قد تغيب عن حضور الجلسة مقدماً عذراً طبياً. وأمام إصرار الأخير على وجود وكيله قرر القاضي بدران تأجيل الجلسة إلى موعد حدد بتاريخ 23/5/2019.

وللتذكير، تعود هذه القضية إلى تاريخ 16/12/2017 حيث عثر على ريبيكا دايكس (30 عاما) جثة مرمية على طريق المتن السريع. وبالكشف على جثتها، تبين أنها تعرضت للاغتصاب ومن ثم تمّ خنقها حتى الموت. وبتاريخ 18/12/2017، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المتهم ويدعى طارق حويشة وهو سائق تاكسي لبناني يعمل مع شركة "أوبر". وقد تبين أن دايكس هي من الجنسية البريطانية وتعمل كمديرة برامج لدى هيئة التنمية الدولية في السفارة البريطانية منذ كانون الثاني 2017 في بيروت. وبتاريخ 24/1/2019 تم استجواب المتهم أمام محكمة الجنايات في بعبدا، حيث أقر بجريمته رغم أنه بقي مصراً أنه لا يذكر تفاصيل ما جرى معه في ذلك اليوم.

ملاحظات على هامش الجلسة

قرابة الساعة الحادية عشرة بدأت جلسات القاضي بدران وقد حضرت خالة الضحية برفقة وكيلة الوالدة المحامية بريجيت شالبيان، فيما غابت الوالدة كما الوالد فيليب دايكس الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي في هذه القضية وحضر عنه كالمعتاد وكيله المحامي أنطوان أبو ديب. كذلك وصلت محامية السفارة البريطانية في لبنان تاتيانا حمية ومعها ممثل عن السفارة سبق أن جاء في المرة السابقة. وبالسؤال عن سبب تغيب الوالدة عرفنا أنها اضطرت إلى السفر وأنها ستعود في الجلسة المخصصة للمرافعة. وكانت جلسة الأمس قد خصصت لاستجواب شهود الحق العام.

وبخلاف المرة السابقة، فقد أحضر المتهم حويشة إلى القاعة برفقة متهمين آخرين على عكس المرة السابقة التي جرى جلبه فيها منفرداً واستبقاؤه إلى حين خلت القاعة إلاّ من عائلة الضحية. وهذه المرة بدا طارق مرتاحاً أكثر من ذي قبل. ففي الشكل اهتم أكثر بإطلالته، فحلق شعره الطويل وقام بتشذيب لحيته، وتخلى عن ملابس الرياضة لينسق ملابسه وجلس إلى جانب متهمين آخرين وقد بدا أكثر ارتياحاً إذ راح يتأمل الناس حوله بارتياح واضح عكس المرة السابقة التي بقي هادئاً ينظر إلى الأمام فيما بدت عليه ملامح التشتت الذهني.

جلسة سريعة

وعندما جاء دوره، أعلن القاضي أن وكيل المتهم المحامي أنطوان نعمة قد تقدم بتقرير طبي يبرر تغيبه عن الجلسة وتوجه بسؤال المتهم لأن يقبل بالسير بالدعوى دون محام. لكن الأخير أصر على وجود موكله. كما تأكد القاضي بدران من حضور شهود الحق العام، فتبين أن شاهداً واحداً حضر فيما تغيب اثنان هما النقيبان سامر حنين وآلان بو طعان على الرغم من أنه سبق أن تم تبليغهما. وعلى هذا الأساس تقرر إرجاء الجلسة بانتظار عودة المحامي وتكرار دعوة شهود الحق العام وقد حدد القاضي تاريخ 23/5/ 2019 موعداً للجلسة المقبلة.

وفي دردشة سريعة مع وكلاء عائلة الضحية، أكدوا أن هذه المرة تم قبول عذر المحامي على اعتبار أنه زميل، ولا يجوز الشك بنيته القصدية بالتغيب عن الجلسة. لكن لن يقبل مثل هذا الأمر في المرة المقبلة.

المفكرة القانونية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout