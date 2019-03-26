وزير البيئة لوفد عين دارة : المهل الادارية للمقالع والكسارات ولّت الى غير رجعة

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة اليوم وفداً من بلدية عين دارة برئاسة رئيس البلدية فؤاد هيدموس وحضور منسّق قضاء عاليه في التيار الوطني الحر طوني فرنسيس ومسؤول بلديات قضاء عاليه انطوان الهاشم والمسؤول اللوجستي والنشاطات جوني يمّين، وقد عرض الوفد لمشكلة المقالع والكسارات في البلدة وتاثيرها السلبي على البلدة والمياه الجوفية وكيفية إيجاد الحلول اللازمة لها.

وردّ الوزير جريصاتي مؤكداً على دور البلدية في أي حل وأي موافقة على المقالع والكسارات، وأكد على ما ورد في مؤتمره الصحافي من أنه سيطبّق ما ينص عليه القانون بلا أي كيدية وأي استنسابية وأنه لن يمنح أي استثناءات وأن المهل الادارية ولّت الى غير رجعة، معلناً رفضه القيام بأي استخدام للديناميت خلال فترة التسعين يوماً .ولفت الى أنه سيزور عين دارة في وقت قريب لمعاينة الوضع عن كثب.

وعقد وزير البيئة اجتماعاً مع لجنة البيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتمّ التأكيد على التنسيق والتعاون المشترك لما فيه خير البيئة، وتم التداول في مقترح الآلية المستدامة لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة.