أفعى عملاقة طولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان!

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إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تُظهر أفعى، مخيفة بحجمها، ولونها أسود قد قٌتلت في بلدة دميت بقضاء الشوف.



رئيس البلدية بسام طربيه الذي أوضح أنّ عاملاً قتلها عندما رآها بشكل مفاجئ في إحدى المزارع التي يعمل فيها.



ولفت طربيه إلى أنّ طول الأفعى 9 أمتار، وتبيّن لاحقًا أنّها ليست من الأنواع المؤذية وهي مفيدة للبيئة، لكنّ العامل الذي صُدم بحجمها لم يكُن بوسعه إلا أن يتصرّف كما فعل، فقام بقتلها على الفور ليحمي نفسه، وليس على دراية بأهميتها البيئية.



إشارةً الى أنّه بغياب التوعية حول الثروة الحيوانية في لبنان، قد يقوم أي مواطن يرى أفعى من هذا الفصيل بقتلها.