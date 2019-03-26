مخزومي يكرم في مصر كأفضل رائد من رواد الإعمال الإجتماعية

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شهدت مدينة القاهرة تكريم عدد من رجال الأعمال والصناعيين في إطار حفل توزيع جوائز التميز فى المنطقة العربية لعام ٢٠١٩ بالتنسيق بين أكاديمية جوائز تميز دبي بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وخلال الحفل جرى تكريم النائب فؤاد مخزومي كشخصية العام في الإقتصاد الإجتماعي للعام 2019 وذلك إلى جانب العديد من الشخصيات المتميزة في المنطقة العربية لمبادراتها المتميزة فى الحكومة الذكية وفي قطاعات العمل الاقتصادى والاجتماعى.

وشكر النائب مخزومي ممثلا بالسيد سعد الخادم أكاديمية التميز بدولة الامارات العربية المتحدة، ومركز التدريب والبحوث والدراسات بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية على هذا التكريم.

وقال مخزومي: اعبر عنِ امتناني لهذه المناسبة المُشَرفة بتعريفِ الدوافعِ والمبادئِ التي بُنِيَتْ عليها أهدافُنا وأساليب عملنا، سَواء في نموِّ مجموعة شركاتنا أو على صعيد إسهامِنا الحيويّ في الحفاظ على البيئة والقيمِ الإنسانيّة والرفاهية العامّة.

واضاف: صحيح أنّ الأعمال الإنسانيّة البنّاءة مطلوبة وتأمُر بها الأديان والضمائر الحيّة وتَلتَزِمُها العُقول النَيِّرَة والقلوب الخَيِّرة.

كما جرى خلال الحفل تكريم مؤسسة مخزومي التي نالت جائزة التميز للمبادرات الإجتماعية والإقتصادية عن فئة البرامج الإجتماعية الشاملة. وإستلم الجائزة بالنيابة عن رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي مدير عام المؤسسة سامر الصفح الذي شكر الحاضرين على هذه الجائزة التي ستدفع المؤسسة للعمل بمزيد من الجهد والتفاني لخدمة المجتمع اللبناني.

وحضر حفل التكريم: غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، ويبار مكرزل الرئيس التنفيذى لأكاديمية التميز بالمنطقة العربية، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس حكماء الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، وطلال الصباح وكيل وزارة النفط الكويتي.

يذكر أن مركز التدريب والبحوث والدراسات تم افتتاحه عام 2017 ولديه العديد من البرامج من شأنها المساهمة في دعم الحكومات العربية.