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المطران مطر استقبل رئيس وأعضاء الرابطة المارونيّة ودعاهم للتعاون مع الجميع

26
MARCH
2019
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إستقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس الرابطة المارونيّة المنتخب النائب السابق الأستاذ نعمة الله أبي نصر على رأس من الهيئة التنفيذيّة الجديدة للرابطة، بحضور النائب العام للأبرشيّة المونسنيور جوزف مرهج في دار مطرانيّة بيروت المارونيّة في الأشرفيّة. وتمنّى المطران مطر لرئيس وأعضاء الرابطة التوفيق في مهمتهم الوطنيّة ودعاهم للتعاون مع كل أعضاء الرابطة لا سيما أولئك الذين تنافستم وإياهم ديمقراطيًّا في سبيل خدمة الموارنة واللبنانيين والكنيسة والوطن. نبارك كلّ مساعيكم ولرئيس الرابطة خبرته ومعرفته في قضاياها ومهامها التي اكتسبها في الرابطة والعمل القانوني والتشريعّي في المجلس النيابي. والرابطة من أبرز أهدافها جمع الموارنة لأي حزب أو منطقة إنتموا. الرابطة يجب أن تكون ساحة لقاء لا تفرقة.

وأكدّ النائب السابق أبي نصر استعداده للتعاون مع الجميع في سبيل خير الرابطة ونشاطها.

وبعد اللقاء قال الأستاذ أبي نصر: من الطبيعي بعدما أخذنا بركة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أيدّ خطواتنا وشجّعنا، أن نزور ونأخذ بركة رئيس أساقفة بيروت سيادة المطران بولس مطر طالبين بركته لما للرابطة من علاقة وطيدة ووثيقة مع مطرانيّة بيروت. لقد وأطلعنا المطران مطرعلى برنامج عملنا، من منطلق التعاون والتنسيق معه، فشجّعنا ودعانا للمثابرة في عملنا لنقدّم للوطن ما هو أفضل في ظلّ أوضاع إجتماعيّة وإقتصاديّة متعثرة، تشجّع اللبنانيين على الهجرة.  

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