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درغام: زيارة الرئيس عون الى موسكو تاريخية..وتحية للادارة الكندية التي رفضت الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

26
MARCH
2019
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أكد نائب تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام خلال مقابلة على تلفزيون لبنان "أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى موسكو تاريخية ومهة جدا بالنسبة للملفات التي يناقشها الطرفان، ومنها الملفات المصيرية اللبنانية والمبادرة الروسية لاعادة النازحين، فالجميع مدرك الخطر المحدق بلبنان بسبب أعباء النزوح على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لافتا الى أن نسبة البطالة تفوق الـ50 % بسبب مزاحمة النازحيين للبنانيين في سوق العمل، كما أن نسبة الولادات من أمهات سوريات هي 52 في المئة وهي نسب مرتفعة للغاية".  
 
وشدد على "أن مسألة التبادل التجاري وفتح الاعتمادات المتبادلة للشركات اللبنانية والروسية في البلدين أمر بغاية الأهمية، إضافة الى أهمية التعاون في ملفات النفط والغاز، حيث من المفترض أن تتم التلزيمات النفطية التي ستشارك فيها الشركات الروسية"
 
وحول سؤال عن خطة الحكومة لمحاربة الفساد، شدد درغام على أن محاربة الفساد تحتاج الى ارادة، فالفساد ليس جسم غريب بل هو موجود في ثقافة بعض اللبنانيين، والمطلوب العمل والتوعية حول محاربة ثقافة الفساد.
 
وتابع: "إن تكتل لبنان القوي أخذ المبادرة والمطلوب العمل الجدي والتعاون من قبل جميع الأفرقاء، لأن لبنان للأسف هو بلد طوائف ومحاصصة ولكن المطلوب تقديم النموذج الأفضل من كل هذه الطوائف، فلدى جميع الطوائف كفاءات وامكانيات هامة، والفساد لا يجب أن يحظى بحماية طائفية، لأنه ببساطة لا مذهب ولا طائفة له".
 
ولفت درغام الى "ان مؤتمر سيدر واضح بالنسبة لتخفيض النفقات ووقف الهدر، وطلب  إصلاحات فعلية ، مؤكدا أن الاصلاحات لا تكون مجتزأة والمطلوب اتخاذ قرارات غير شعبوية. يعيب البعض على التيار الوطني الحر قول الحقيقة وان كانت ستؤدي الى أن نخسر شيئا من شعبيتنا ولكن الهدف ضمان استمر البلد"، مؤكدا أن المطلوب وضع خطط اقتصادية من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول كيفية زيادة الانتاج اللبناني وخلق فرص عمل وتأمين اسواق في الخارج، مع الاشارة الى أنه لدينا ما يكفي من اقتراحات القوانين التي نعمل على تحديثها إذ لا يمكننا الوصول الى مرحلة معافاة الاقتصاد االلبناني من دون تعديل وتحديث القوانين".
 
أما بخصوص اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبيروت، أكد درغام أن بومبيو سمِع موقفا رسميا  موحدا رافضا للإملاءات الأميركية. وفي هذا السياق أرغب بتوجيهتحية للادارة الكندية التي رفضت الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل".
 
أما بالشق المتعلق  بالمشاريع المخصصة لمحافظة عكار أكد درغام أن الانماء يبدأ بالبنى التحتية، من طرق، وكهرباء، ومؤتمر سيدر يلحظ عكار ببعض المشاريع الانمائية، وتحديدا الأتوستراد العربي الذي يؤمن التواصل بين مختلف القرى والبلدات العكارية، وشدد على أن المطلوب تأمين تمسك العكاريين بأرضهم، ودور وزارة الزراعة تطوير هذا القطاع وتأمين أسواق لتصريف الانتاج عبر الالتزام بمعايير التصدير العالمية.
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