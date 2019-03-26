الداخلية السورية تقدم تسهيلات لعودة الخارجين من سوريا بطرق التهريب

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قدمت الداخلية السورية تسهيلات أمام الأشخاص الخارجين من سوريا بطرق “التهريب” من خلال المعابر غير الرسمية.

وفي تعميم نشرته “وزارة الداخلية” اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، قالت فيه، “نتيجة للظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد اضطر الكثير من المواطنين لمغادرة القطر من غير المعابر الرسمية”.

وطلبت الوزارة في التعميم “التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن، الذين غادروا البلاد من غير المعابر الرسمية، وإلغاء الإجراء الإداري المعمم عنه سابقًا في هذه الحالة”.

ونشر التعميم عبر “فيس بوك” ممهورًا بتوقيع وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، والذي عينه النظام السوري بمنصبه الجديد في أواخر العام الماضي.