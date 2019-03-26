living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاكرا وزير المهجرين على تعاونه في ملفات المية ومية وحيلان وزغرتا...إدكار طرابلسي ينوه بأداء التفتيش المركزي ورئيسه

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جدّد النائب القسيس ادكار طرابلسي مطالبته وزير المهجرين غسان عطالله بعدم اغفال ملف المية ومية وذلك في اجتماع لجنة المهجرين النيابية في البرلمان اليوم.
 
وأكد الوزير عطالله ان الوزارة استعداد الوزارة لتحمّل مسؤوليّتها إزاء هذا الملف في حال كلّفها مجلس الوزراء ذلك. 
 
وشكر النائب طرابلسي الوزير عطالله لإيلاء ملف حيلان، زغرتا، الإهتمام والاقتراب من دفع التعويضات المطلوبة.
 
من جهة أخرى، نوّه النائب طرابلسي بإداء التفتيش المركزي ورئيسه القاضي جورج عطية لجهة ارسال فرق التفتيش المالي والاداري والهندسي الى الدوائر العقارية والمساحة والتنظيم المدني والجمارك والبلديات الكبرى الأمر الذي يترك تأثيرًا حسنًا على عمل الادارات ويلقى استحسان المواطنين. 
 
وأثنى النائب طرابلسي على تعميم القاضي عطية الذي يطلب فيه من الادارات العامة تحديد الرسوم والمستندات والمسار الاداري والمهل الدنيا والقصوى لاتمام كل معاملة الأمر الذي يُسهّل حياة المواطنين ويُشكّل مدخلاً ضروريًّا لمأسسة العمل الاداري ويُعزّز الثقة بمسيرة مكافحة الفساد.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout