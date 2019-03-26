شاكرا وزير المهجرين على تعاونه في ملفات المية ومية وحيلان وزغرتا...إدكار طرابلسي ينوه بأداء التفتيش المركزي ورئيسه

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جدّد النائب القسيس ادكار طرابلسي مطالبته وزير المهجرين غسان عطالله بعدم اغفال ملف المية ومية وذلك في اجتماع لجنة المهجرين النيابية في البرلمان اليوم.

وأكد الوزير عطالله ان الوزارة استعداد الوزارة لتحمّل مسؤوليّتها إزاء هذا الملف في حال كلّفها مجلس الوزراء ذلك.

وشكر النائب طرابلسي الوزير عطالله لإيلاء ملف حيلان، زغرتا، الإهتمام والاقتراب من دفع التعويضات المطلوبة.

من جهة أخرى، نوّه النائب طرابلسي بإداء التفتيش المركزي ورئيسه القاضي جورج عطية لجهة ارسال فرق التفتيش المالي والاداري والهندسي الى الدوائر العقارية والمساحة والتنظيم المدني والجمارك والبلديات الكبرى الأمر الذي يترك تأثيرًا حسنًا على عمل الادارات ويلقى استحسان المواطنين.

وأثنى النائب طرابلسي على تعميم القاضي عطية الذي يطلب فيه من الادارات العامة تحديد الرسوم والمستندات والمسار الاداري والمهل الدنيا والقصوى لاتمام كل معاملة الأمر الذي يُسهّل حياة المواطنين ويُشكّل مدخلاً ضروريًّا لمأسسة العمل الاداري ويُعزّز الثقة بمسيرة مكافحة الفساد.