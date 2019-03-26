تعميم مهمّ لمدير عام الأحوال الشخصية

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أصدر المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري تعميما رقمه 38 يتعلق بـ"الملاحظات المدرجة على بيان القيد، جاء فيه:"عطفا على التعميم رقم 7/2 تاريخ 19/1/2018 المتعلق بعدم إدراج عبارة مولود غير شرعي في كافة بيانات الأحوال الشخصية، وحيث تبين أن عددا كبيرا من مأموري النفوس لا يزال يعمد الى تضمين بيانات القيد عبارات تؤدي الى التمييز بين المواطنين أو الى الكشف عن أوضاعهم أو إفشاء وتظهير ما يتعلق بحياتهم الخاصة للعلن دون مبرر قانوني، لذلك، يطلب إليكم توخي الدقة عند تنظيم بيانات القيد، والأخذ بعين الاعتبار كرامة المواطن وخصوصية قيوده وعدم إدراج أي ملاحظة غير مطلوبة إلا إذا تعلق الأمر بإجابة الطلبات الصادرة عن المراجع القضائية والأمنية".