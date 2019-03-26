مسلحون خطفوا ربيع في زحلة: تركوا زوجته في وسط الطريق.. وهذا ما حصل!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن ثلاثة اشخاص مسلحين ملثمين اعترضوا ليلا طريق المهندس ربيع حدشيتي وبرفقته زوجته وكانا على متن سيارة نوع FJ cruiser على اوتوستراد زحلة، وهو من سكان مدينة زحلة، وخطفوه مع سيارته تاركين زوجته وسط الطريق.



وعند الأولى من بعد منتصف الليل اطلقوا سراحه في سهل بلدة النبي شيت في بعلبك، بعدما سلبوه سيارته وكل ما كان في حوزته، حيث التجأ حدشيتي سيرا على الاقدام الى أحد المنازل طالبا المساعدة.



وحضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش حيث تولوا التحقيق والعمل جار لكشف هوية العصابة ليصار الى إجراء اللازم وتوقيفهم.