living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آذار سيودعنا بأيام كانونية.. ونيسان عاصف!

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان العملاق الإفريقي ثار ونَشُطت قيم ضغطه المتدنية فوق مصر وشبه الجزيرة العربية وسيطرت على العراق وايران وبحر العرب والخليج العربي، انّه منخفض البحر الأحمر المداري، الذي استقطب نحو شمال المملكة السعودية الرياح الشمالية الباردة من روسيا، والرياح الاستوائية الرطبة الدافئة من المحيط الهندي، فاصطدمت فوق جنوب العراق ببعضها البعض، وتشكل منخفض عاصف وعملاق وصلت رطوبته الى 100% بين ايران والعراق وقيم ضغطه الى 994hpa، فهطلت امطار طوفانية، وسببت سيولاً مدمرة وفيضانات اغرقت مساحات شاسعة من الاراضي الإيرانية، وحاصرت آلاف المنازل، وستطال قيم ضغط منخفض البحر الأحمر في الأيام المقبلة الحوض الشرقي للبحر المتوسط، الأمر الذي سيسهل انحراف منخفضات "الايسلاندي" نحو المنطقة مع الرياح الشمالية الباردة، فيودّعنا آذار بأيام كانونية ونستقبل نيسان بطقس عاصف وممطر وبارد.
 
طقس يوم الأربعاء في لبنان:
غائم يتحوّل الى ممطر وتشتد غزارة الأمطار ظهراً بخاصة في الجنوب اللبناني مع عواصف رعدية وثلوج فوق 1500 متر، تترافق مع هطول للبرد على السواحل.
 
الحرارة على الساحل: 16/12
في البقاع: 10/5
الجبال 1200 متر: 7/4
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 82%
الرياح: جنوبية غربية باردة سرعتها 35 كم في الساعة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout