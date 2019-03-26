living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هدية ترامب لإسرائيل ونتنياهو

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



إيليا مغناير - بتصرف-


وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في «هديّة» رحّب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وبدا توقيت هذه الخطوة مثالياً لنتنياهو الذي يتعرّض لهجوم داخلي عنيف بسبب الفساد والرشوة والذي يسعى لإعادة انتخابه بوجه منافسين سياسيين مثل حزب «أزرق أبيض» الذي يُظْهِر قادته (رئيس الأركان السابق بني غانتس ووزير المال السابق يائير لابيد) قوّتَهم خصوصاً أنهم بعيدون عن الاعتدال ما يشكّل خطراً على حظوظ رئيس الوزراء الحالي.

كيف سيكون رد فعل العالم لمواجهة قرار ترامب غير القانوني؟


لا يمكن توقُّع أي شيء سوى إظهار السخط والرفض. ولا يمكن ترقُّب أي خطوة جدية عدا حرق بعض الأعلام والندوات المندِّدة والتصريحات المعترِضة.
وعند سؤال ترامب عن توقيت إعلانه وارتباط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية، ناقضَ نفسه بنفسه إذ قال: «لم أكن أعرف ذلك (عن الانتخابات)، ليست لديّ أيّ فكرة (حول الانتخابات) ولكنني أسمع أنه على ما يرام (عن وضع نتنياهو)».


وعلى مدى عقود تدخّل رؤساء أميركا في الانتخابات الإسرائيلية، ودعموا رئيس الوزراء ضدّ خصومه أو سحبوا البساط من تحت آخرين عندما رفضوا سياسة الرئيس الأميركي. هكذا فعل جورج بوش الأب العام 1991 عندما رفض إعطاء إسحق شامير قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار ما تسبّب بخسارته أمام خصمه إسحق رابين.


وبإنكار ترامب ارتباط قراره حول الجولان بالانتخابات في اسرائيل، يكون زاد كذبةً على الـ7.645 التي أُحصيتْ له منذ توليه منصبه. أما بيت القصيد فهو أن الإدارة الأميركية تفعل ما تريده وتنتهك القوانين الدولية ولا تهتمّ لردود الفعل الخارجية ما عدا الداخلية منها.


فقد دخلتْ أميركا العراق العام 2003 من دون إذن الأمم المتحدة، وقصفت ليبيا ونشرت قوات في سورية وعلى حدود التنف من دون موافقة أممية. ونقل ترامب سفارة أميركا إلى القدس من دون اهتمام بأي ردود فعل محتملة. وبالتالي لا يوجد سبب يقلق ترامب إذا انتهك القرارات الدولية 242 و338 و497 بما فيها أيضاً قرارات تتعلق بوجود قوات «أندوف» في الجولان. وهو يعلم أن أحداً لن يعلن الحرب على إسرائيل ولا على أميركا من أجل الجولان وفلسطين والقدس.

الراي الكويتية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout