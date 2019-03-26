ملف النازحين السوريين في لبنان بين الرئيسين عون و بوتين اليوم

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عمر حبنجر -



الرئيس ميشال عون في موسكو على رأس وفد مختصر ضم وزير الخارجية جبران باسيل والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم ورئيس المكتب الاعلامي الرئاسي رفيق شلالا، وسينضم اليه سفير لبنان لدى موسكو شوقي ابونصار الذي اقام امس حفل استقبال على شرف الرئيس عون بحضور ابناء الجالية اللبنانية.



حجم الوفد المختصر لا يوحي بأن جدول اعمال الزيارة فضفاض، وبالتالي سيقتصر على الاساسيات المتصلة بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين وما اليها من التطورات الاقليمية الناجمة عن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السورية بعد قراره الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل، خلافا لكل القرارات والقوانين الدولية.



مصادر لبنانية متابعة توقعت ان تتناول المحادثات بين الرئيس ميشال عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الى جانب ملف النازحين السوريين ارتدادات القرار الاميركي حول الجولان على الاوضاع في لبنان، فضلا عن المشاركة الروسية في استخراج الغاز والنفط من بر لبنان وبحره.



المصادر اللبنانية المتابعة خالفت في تصريح لـ «الأنباء» وصف مجلة «لو بوان» الفرنسية قرار ترامب حول الجولان بـ «الهدية المسمومة» لنتنياهو، وعلى العكس من ذلك فقد رأت في ذلك القرار صفعة لكل من روسيا وسورية وايران.



وفيما ملف الجولان على الطاولة، بدأت التساؤلات عن الضحية التالية بعد القدس والجولان على مذبح طموحات الرئيس الاميركي لولاية رئاسية ثانية لا يرى سبيلا لتحقيقها من دون تقديم الاضاحي عربونا للوبي اليهودي في اميركا ومن ورائه اسرائيل.