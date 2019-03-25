نشاط هيئة قضاء بيروت الثانية بعيد الامهات

احتفلت هيئة قضاء بيروت الثانية في التيار الوطني الحر بعيد الامهات بفطور اقامته في السان جورج وسط بيروت.

شارك في الفطور بالاضافة الى اعضاء الهيئة، نائب بيروت الثانية الدكتور ادكار طرابلسي واعضاء مجلس القضاء.

في كلمته اشار النائب طرابلسي إلى اننا " على العهد مع فخامة رئيس الجمهورية لتكون بيروت مميزة بأبنائها المقيمين غير المهجرين"، محييا الامهات في عيدهن قائلا "الام الصالحة تعطي امة صالحة" وموجها التحية الى السيدة ريا الداعوق التي ابقت الشعلة مضاءة في بيروت.

بدوره تطرق منسق بيروت الثانية السيد ناجي الخال الى تضحيات امهات التيار منذ ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ مرورا ب ٧ ايار ٢٠٠٥ وصولا الى ٣١ تشرين الاول ٢٠١٦.

اما مسؤولة شؤون المرأة في القضاء السيدة تانيا ابو عزيز فقد حيت الامهات في عيدهن مثنية على دورهن وتضحياتهن.

وقد جرى في ختام الاحتفال تكريم السيدة ريا الداعوق والسيدة ندى طرابلسي