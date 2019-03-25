امن الدولة أوقفت خبيراً محلفاً لقيامه بعمليات احتيال وتزوير

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تمكّنت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة بعد توفّر معلومات للمديريّة، عن قيام اللبناني (أ.ش) وهو خبير محلف بعملية تزوير في امانة السجل العقاري في سراي صيدا الحكومي وعمليّات نصب واحتيال وسرقة اموال عامة.



ونتيجة الرصد والمتابعة تم توقيف المطلوب في محلة حارة صيدا واقتياده مخفورا الى قصر العدل في مدينة صيدا بالتنسيق مع القضاء المختصّ. وبالتحقيق معه إعترف بقيامه بعملية تزوير مستندات رسمية وتسجيل عقار وتنظيم وكالة كاتب عدل مزورة عن طريق الاحتيال والنصب.



وقد أُودع الموقوف جانب النيابة العامّة الإستئنافيّة في الجنوب بواسطة مفرزة صيدا القضائية واستلام المضبوطات المزورة واصدرت مذكرة توقيف بناءً لإشارتها.

