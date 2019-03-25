الموت يفجع الرئيس ميقاتي

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انتقلت إلى رحمته السيّدة نهلة عزمي ميقاتي سوبرة، شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي والسيّد طه ميقاتي، وهي زوجة السيّد رضى سوبرة.

يصلّى على جثمانها الطاهر غداً الثلاثاء عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي، لتوارى في الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.

تقبل التعازي في بيروت قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة الروشة - بناية دريم باي- الطابق السادس مقابل "غراند كافيه".

يوم الأربعاء المقبل من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة والنصف وحتى السابعة مساء.

يوم الخميس من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً في فندق فور سيزن - بيروت الوسط التجاري.

وفي طرابلس، تقبل التعازي في منزل العائلة في الميناء، يوم الجمعة المقبل من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً، ويوم السبت من العاشرة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة والنصف حتى السادسة مساءً.