منخفض جوي لغاية 2 نيسان.. أمطار غزيرة جداً وثلوج!

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حذرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، من اقتراب منخفض جوي من لبنان، معلنة انه يصل من اليونان مساء الخميس المقبل ويستمر لغاية يوم الثلاثاء في الثاني من شهر نيسان المقبل، ويحمل معه أمطارا غزيرة جدا قد تتسبب بسيول من جراء ذوبان الثلوج وغزارة الامطار.



وأوضحت ان المنخفض اليوناني يحمل معه جبهتين هوائتين الأولى دافئة من الجمعة ولغاية مساء الأحد وتحمل معها أمطارا غزيرة، والثانية باردة من مساء الأحد تصحب معها الثلوج وخصوصا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وتعود الثلوج لتتساقط على ارتفاع 1200 متر وما فوق.



وطلبت المصلحة من المواطنين الانتباه من السيول وخصوصا أيام الجمعة والسبت والأحد، ومن تساقط الثلوج بدءا من مساء الأحد المقبل ولغاية الثلاثاء. كما طلبت من المعنيين "أخذ الاجراءات التي تحول دون تكرار الأضرار على المواطنين".