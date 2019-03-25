استدرجه إلى منزله وقام بتخديره وسلبه وتصويره وأرغمه على خلع ملابسه... ماذا حصل مع رئيس بلدية في لبنان؟!

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ادعى رئيس بلدية طيردبا في قضاء صور حسين سعد، في مخفر العباسية على المدعو ياسر ن. بأنه استدرجه إلى منزله في خراج البلدة، بحجة تناول القهوة التي تبين أنه دس فيها مادة مخدرة، ثم شهر سلاحا في وجهه وأرغمه على خلع ملابسه وقام بتسجيل فيديوهات بواسطة هاتفه الخلوي لابتزازه ماديا.



كما اتهمه بتعذيبه وإيذائه وإطلاق النار إرهابا فوق رأسه ثم اقتاده إلى أحد البساتين بالقرب من بلدة عدلون، حيث تركه هناك وتوارى عن الآنظار بعدما سلبه هاتفه ومحفظته وسيارته من نوع مرسيدس بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وأوضح سعد لـ"الوكالة الوطنية" أنه أصيب برضوض وكدمات كبيرة كادت تودي بحياته، وقد ادخل الى المستشفى للمعالجة، معلنا أن الدعوى التي تقدم بها هي ضد المعتدي "وكل من ساعده"، وأن الموضوع أصبح في عهدة القضاء.