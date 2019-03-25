باسيل من موسكو: واشنطن تعتبر حزب الله إرهابياً أمّا نحن فلا

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أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل غلى أن “الأميركيين يطلبون منا أمورا لا نستطيع القيام بها ولا نوافق عليها”، مضيفا: “هناك خلاف بيننا وبين واشنطن بشان “حزب الله” فهم يعتبرونه إرهابياً أما نحن فلا”.



وأضاف، في مقابلة لـ”روسيا اليوم”: “لبنان بلد التوازنات ومن مصلحته وجود توازنات داخلية وخارجية ويستطيع أن يكون بلدا منفتحا وينسج علاقاته بالحفاظ على خصوصيته ونحن من الذين يبنون الجسور ولا نستطيع أن نميّز بين فئات شعبنا ولكن إسرائيل لا تحترم المبادئ الدولية والولايات المتحدة تدعمها رغم ذلك”.



ورأى أنه “لا يوجد شيء يمنع جميع الأطراف اللبنانية من التعامل مع “حزب الله” لأنه مكوّن لبناني”.



وأردف: “الأميركيون يقدمون مساعدات وهي غير مشروطة وإذا حصل العكس لن تكون مقبولة كما أن أي محاولة ربط للمساعدات بمسعى لتوطين نازحين أو لاجئين مرفوضة”، متابعا: “كل كلام عن تعرض العائدين السوريين للتعذيب والتعسف هدفه منع العودة وطلبت من وزراء خارجية دول كبرى تزويدنا بمعلومات عن الموضوع”.



وأكد أننا “نريد علاقات استراتيجية مع روسيا وأجدد الدعوة لقيام تحالف بين شركات أميركية وروسية في موضوع الغاز. أما على الصعيد العسكري، فروسيا موجودة في سوريا ولبنان ليس قادرا على شراء الأسلحة وإذا كانت روسيا راغبة بالمساعدة كما نتلقى من أميركا فنحن لن نمانع طالما هي غير مشروطة ونحن على ثقة أن روسيا لن تطلب من لبنان ما يضر بمصلحته”.



ولفت إلى أننا “نعيش تحت الضغط ونريد الحفاظ على مسار تحصيل الحقوق وردع الاعتداءات من إسرائيل والإرهاب وتأمين التوازنات”.



وختم: “لا يجب أن يعتقد أحد أن ضرب القضية الفلسطينية لن يطال كل دولة من دولنا ولبنان وحده قادر على إسقاط مخطط التوطين على أرضه فنحن أرض ضيافة واستقبال موقت ولسنا أرض نزوح”.