بانو: لماذا العزف على الشحن الطائفي المشحون بدلا من المساهمة في استنهاض البلد

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو "أنني ليس مستغربا أن يعود إلى نغمة الطائفية والمذهبية من أدت قيادته المذهبية لأحداث طرابلس الى زعزعة أمن المدينة لفترة، فعرقل مسيرة الإنماء المنشود فيها بدلا من أن يساهم في نهضتها. وها هو اليوم يستعمل هذه الورقة من جديد ليصوب على إنشاء المناطق الاقتصادية في صور والبترون، وقد فاته أن المنطقة الاقتصادية في البترون ستعنى بصناعات خفيفة تتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات والخدمات السياحية حصرا. وسيساهم إنشاء هذه المناطق الاقتصادية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتشجيع المبادلات التجارية الدولية وتطويرها، وبذلك تحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية".



وفي بيان له، أوضح بانو "أننا نستغرب هذه اللهجة التي تعلو في وقت يجدر بنا فيه أن نتكاتف ونتعاضد من أجل العمل على تحقيق إصلاحات مؤتمر "سيدر" في مرحلة بالغة الدقة، ونتساءل لماذا العزف على هذا الشحن الطائفي المشحون، بدلا من المساهمة في استنهاض لبنان من كبوته؟".