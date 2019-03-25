خاص tayyar.org: ما جديد جريمة زحلة؟ (لارا الهاشم)

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يوم الأحد تحوّلت زحلة دار السلام الى ساحة دماء اثر جريمة مروّعة اقترفها ت. د باطلاقه النار بغزارة بواسطة سلاح كلاشينكوف على عدد من العمّال من التابعية الهندية، يسكنون معملاً في المدينة الصناعية قرب منزله. حصيلة الجريمة، قتيل وجريح بحالة حرجة جداً وفقا لمعلومات tayyar.org بعد إصابته بطلق ناريّ في رأسه واثنان آخران يخضعان للعلاح في مستشفيات المنطقة.

الشرطة العسكرية وضعت يدها على التحقيق تحت اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بحسب الصلاحية بكون القاتل هو جندي في فوج التدخل الأول وقد علم tayyar.org أن التحقيقات شارفت على نهايتها وأن النيابة العامة العسكرية أمرت بتوقيف ت.د الذي سلّم نفسه كما والده وصديق والده لاستكمال التحقيق ومعرفة ما إذا كان لهما أي ارتباط بالجريمة، وقد تم الاستماع إلى شهود و تُرِك صاحب المعمل المذكور ب.م بسند إقامة بعد توقيفه ل 24 ساعة بموجب التحقيق.

أما السبب الذي دفع ب "ت.د" للقيام بهذه الجريمة فكما بات معروفاً هو حالة السكر التي كان يعاني منها هؤلاء الشبان والضوضاء التي أحدثوها عند الثالثة من فجر الأحد. وبحسب المعلومات ، فقد حصل تضارب بين ت.د والشبان الهنود الذين أحضروا معهم العصي والسكاكين بعد ما سبق ونبّههم إلى الفوضى التي كانوا يحدثونها، والتي على ما يبدو أنها كانت تحصل بشكل متكرّر. وقد علم tayyar.org أن شهودا ردّدوا أن منفّذ الجريمة وهو شاب بالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً سبق وقدّم شكاوى بشأن الفوضى التي يحدثها هؤلاء بشكل مستمرّ، فيما تؤكد مصادر في بلدية زحلة لموقعنا أنها لم يسبق أن وردتها أي شكوى في هذا الخصوص.

بكافة الأحوال، فان هذه الواقعة لا تبرّر بأي شكل من الأشكال فظاعة الجريمة التي وقع ضحيتها أربعة شبان أجانب، بين قتيل وجريح، أتوا إلى لبنان للعمل والتي قضت بدورها على مستقبل شاب لبناني يشقّ طريقه. لكن هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان مشكلة العمالة الأجنبية غير المنظمة وترتّب مسؤولية أولية على عاتق وزارة العمل و البلديات والأجهزة الأمنية التي تقصّر في تنظيم العمالة الأجنبية، لناحية السكن والإيجار ومراقبة السلامة العامة. فصحيح أن العمال الهنود مسجلّون بشكل شرعي في لبنان، ولكن مصادر محلية في زحلة تسأل عن دور شرطة البلدية التي تم تقليص دورها مؤخراً ما حال دون تسيير دوريات ليلية داخل المدينة وتفعيل نشاطها على مدار الساعة.

أما بالنسبة لفوضى السكن ففي كثير من الأحيان، يعمد أصحاب الأملاك على إسكان عشرات الذكور في مسكن واحد مقابل مبلغ زهيد من المال وهذا الأمر يتكرّر بشكل خاص مع النازحين السوريين.



وهنا تؤكد المصادر عينها المتابعة لملف النزوح السوري في زحلة أن المسؤولية الكبرى تقع أيضا على عاتق المواطنين أنفسهم الذين يوافقون على تسجيل عقود ايجار محال تجارية بإسمهم فيما التشغيل الفعلي للمحلّ يعود في النهاية لسوري. وعلى الرغم من المساعي التي بُذلت في زحلة من أجل تنظيم العمالة الأجنبية بعدما تم تقليص عدد النازحين داخل المدينة الى سبعة آلاف، إلا أن التدخلات السياسية والمصالح الانتخابية سمحت بإعادة فتح محلات مخالفة من دون منح العمّال إقامات شرعية.



كما علم tayyar.org أن جهات داخل البلدية رفعت إلى وزارة العمل لوائح بأسماء سوريين يمارسون أعمالاً يحظرها عليهم القانون الذي يحصر أعمالهم بالبناء والزراعة والتنظيفات. إلا أن التنفيعات حالت دون اتخاذ أي اجراء قانوني.

العمالة الأجنية غير المنظمة التي لا تعرف جنسية أو ديناً أو عرقاً هي التي أودت بحياة الصبية ريا الشدياق في مزيارا في ال 2017 على يد ناطور قصر ذوييها من التابعية السورية، وهي التي أدّت الى مقتل اللبناني مجيد الهاشم من العاقورة في ال 2017 بواسطة سكين في عنقه و15 طعنة في مختلف أنحاء جسده، على يد سوري فرّ إلى بلده بعد تنفيذ العملية. هذه الفوضى المعمّمة على مختلف الأراضي اللبنانية أيضا أودت بحياة أرمني لبناني وآخر سوري بعد اشكال حصل في برج حمود منذ أشهر. وكم من جرائم أخرى وأعمال غير قانونية تحصل على مختلف الأراضي اللبنانية بين لبنانيين وعمّال من مختلف الجنسيات، في ظل رقابة مسبقة شبه معدومة.

فألم يحن الوقت لتلتفت الوزارات والسلطات المحلية المعنية إلى تنظيم العلاقات بين اللبنانيين والعمال الأجانب، لتجنيب البلاد الغوص في العنصرية ومنعاً للقضاء على مستقبل اللبنانيين نتيجة الفوضى والاستهتار؟