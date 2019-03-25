تدابير سير على المسلك الشرقي لجسر جل الديب

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، عن ان “الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب ستقوم بإزالة البلوكات على المسلك الشرقي للجسر المذكور، اعتباراً من الساعة 22.00 من تاريخ الاثنين 25/03/2019 لغاية الساعة 1.00 من تاريخ 26/03/2019، وسيتم إقفال مسرب من الطريق على أن تبقى مفتوحة أمام حركة السير.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.