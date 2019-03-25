رئيس الجمهورية غادر إلى روسيا في زيارة رسمية

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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت عند التاسعة والنصف صباح اليوم، متوجها إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية.

ويرافق الرئيس عون في زيارته، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمستشار الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم، على أن ينضم إلى الوفد في موسكو سفير لبنان لدى روسيا السفير شوقي بو نصار.

وسيلتقي الرئيس عون خلال زيارته كبار المسؤولين الروس وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، وسيبحث معهم العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الاوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين.