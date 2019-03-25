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أسرار الصحف ليوم الاثنين 25 آذار 2019

25
MARCH
2019
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البناء
قالت مصادر في الجامعة العربية إنها تبلغت ما يشبه الموقف الرسمي بأنّ عدم دعوة سورية لحضور قمة تونس التي يُفترض تسميتها بقمة عروبة الجولان والقدس سيعني إقفال سورية للباب نهائياً أمام أيّ دعوة للعودة إلى الجامعة العربية، وأنّ سورية ستراقب الموقف العربي عشية القمة وستقرّر مصير الجامعة وعلاقتها بها من بوابة الموقف من القدس والجولان وكلّ موقف كلامي منفرد أقلّ من تخصيص القمة بحضور سورية وفلسطين لعنوان القدس والجولان سيسقط الجامعة من حسابات سورية…

الجمهورية
قال مسؤول كبير: لا خوف على الحكومة لأننا "لزقناها تلزيق كل شقفة من محل وما حدا حابب يطيّرها وما حدا متوقع منها تشيل الزير من البير".
أحد المرشحين لمجلس رفيع وقبل أن تتم الموافقة لإعطائه المنصب تعرّض لتشويه بسلوكه الشخصي وكان نتيجة تجاذب مناطقي لتسمية آخر.
قال قريبون من مرجع كبير إن موقفه من قضية حساسة يحول دون اتخاذ هذا الملف طابعا لصراع شيعي – سني.

اللواء
همس
اعتبرت أوساط ديبلوماسية أن اختيار الجانب الأميركي منزل آل معوض لعشاء الوزير بومبيو وقبله مساعده ساترفيلد، رسالة واضحة بإعادة الاعتبار لدور المسيحيين المستقلين في المعادلة الداخلية!
لغز
يدعم طرف حزبي مرشح مغمور في طرابلس في إطار خطة لإجهاض إمكانية حصول تزكية لمصلحة مرشحة تيار المستقبل بعد التوافق الواسع الذي حصل بين القوى السياسية الرئيسية في الفيحاء!
غمز
لوحظ وجود أجواء غير ودية بين مرجع رسمي ومساعديّ وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وديفيد هيل، وصلت إلى حد عدم حصول مصافحة معهما!

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