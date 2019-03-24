وزارة الصحة تحذر من لدغات الأفاعي

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وطنية - أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، في بيان، أن المعلومات عن خطورة حالة مواطن تعرض للدغة أفعى "مبالغ فيها ومغلوطة"، معلنا ان "حال المريض في تحسن مستمر منذ تلقيه العلاج والذي أمنته دوائر وزارة الصحة". وذكر أنه سجل خلال اليومين الماضيين أربع حالات دخول إلى المستشفى من جراء لدغات الأفاعي وجميعها مستقرة.



وجاء في البيان: "تناقلت مواقع وصفحات سوشال ميديا منشورا يفيد تعرض أحد المواطنين للدغة أفعى وأن حاله خطرة وقد سيقت معلومات مبالغ فيها ومغلوطة، توضيحا يهمنا تأكيد ما يلي:



- تمت متابعة حال المريض من قبل الوزارة منذ اليوم الأول يوم الجمعة الماضي مع قسم الطوارئ والطبيب المختص المشرف في مستشفى حيرام- صور وكذلك مع الأهل.

- قامت الوزارة بتأمين الأمصال المضادة للدغات الأفاعي منذ اليوم الأول.



- لم يتلق المريض أي وحدة دم كما أشيع.



- حال المريض في تحسن مستمر منذ تلقيه العلاج والذي أمنته دوائر وزارة الصحة.



- سجل خلال اليومين الماضيين في لبنان أربع حالات دخول إلى المستشفى من جراء لدغات الأفاعي وجميعها مستقرة.



- دعوة المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر من لدغات الأفاعي، لا سيما بعد ارتفاع حرارة الطقس مع بدء فصل الربيع".