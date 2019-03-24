قراءة في معركة الإصلاح، من سيربح ؟ د. جورج حرب

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بعد تشكيل الحكومة، برزت على الساحة السياسية اللبنانية ، قضيّة الإصلاح داخل الإدارة اللبنانية حيث رأينا توقيفات لمئات من المرتكبين لم يتوقعها أحد، بعد أن وصلت إلى اهتراء لم تصل له حتى خلال اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية.

دون ادنى شك أن الحركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لافتة للإنتباه، لكن المفاجأة كمنت في ردّة الفعل الشعبية المنكفئة التي تلفّ الرأي العام اللبناني والتي حاول بعض السياسيون تزكيتها لإضاعة بوصلة فريق العهد ومنعه من تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإصلاحي.

من المعلوم أن أيّة عملية إصلاح في أيّة دولة، تخلق نزاعًا حاداً بين ثلاث عوامل مؤثرة وهي:

1- أهل المال

2- أهل السلطة

3- أهل الإعلام

من المؤسف القول أن أهل المال في لبنان، وأصحاب الثروات المنتفخة، والذين ينقسمون بين من بنى ثروته بمجهوده الخاص، ولكنه استفاد من بعض المحسوبية السياسية لتمرير بعض الصفقات، والتهرب من الضريبة أو من المنافسة تحايلاً على القانون وتخطيًا لمصلحة المواطنين.

أما الفئة الثانية من أصحاب الثروات، فتنضوي تحت راية بعض السياسيين اللبنانيين الذين استفادوا من مواقعهم السلطوية لينهبوا الدولة على مرآها، منتفعين من مليارات الدولارات التي جنوها في مختلف القطاعات والمجالس والصناديق والتي فتحوا من خلالها أيضًا أبواب السمسرات لأزلامٍ يحتاجونهم اليوم، في الشارع كما وراء المكاتب، لمنع تحقيق الإصلاح حتى ولو تطلب الأمر منهم العبث بالسلم الأهلي.

تجدر الإشارة إلى أن من خرج عن تلك البوتقة المالية السلطوية، ولم تنغمس يداه بالمال العام، انقسم ايضًا بين ساكت عن "الشرّ"، أي، عن السرقة، لأهداف متعدّدة منها لعدم زج طائفته بنزاع داخلي مرير في وقت هو يحتاج وحدتها أمام أخطار دولية وإقليمية، وفئة تتغاضى عن الفساد لطموحات رئاسية وسلطوية، على قاعدة أنها تسكت ايضًا عن "الشرّ"، لتحصد تأييداً في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

إلا ميشال عون، كمناضل، وكبرلماني، وكمشارك وليس شريكًا في الحكومات المتعاقبة، والآن كرئيس للجمهورية اللبنانية. لم يتوقع أحدٌ في لبنان، من الشعب كما من السياسيين أنه سوف يبدأ معركته ضد الفساد. سوف يحارب من ؟ وسوف يحاسب من ؟

إن أهل الطبقة الفاسدة يحتلون الكراسي الوزارية والبرلمانية عن يمينه كما عن يساره، فماذا عساه يفعل أمام كارتيلات مالية ضخمة ذات امتداد إقليمي ودولي، تضغط عليه كي لا يفتح معركته التي وعد شعبه بها.

أولى إشاراتهم المدروسة، كانت التصويب على محور المعركة ضد الفساد، الوزير باسيل، لأنهم يعرفون أنه من يملك الشرعية الشعبية للمواجهة وعدم الإنكفاء، فإن استطاعوا فرملته، وبالتالي فرملة التيار، سوف يفرملون كل الحركة التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها. فشلوا مع جبران باسيل في تأجيل الإنتخابات النيابية، كما فشلوا في إبقائهم على قانون الستين، وفشلوا في منعه من أخذ الثلث المعطل مع كل ما يعنيه في الحكومة، ويحاولون منعه اليوم من تحقيق المناصفة والميثاقية داخل إدارات الدولة للإبقاء على تغييب الوحدة الوطنية المرتبطة دون شك بغياب الميثاقية، لكنهم يترقبون، من سيجرؤ على مواجهة الفساد ؟

أولى إشارات الدعم التي فاجأت كارتيلات المال، أتت من السيد حسن نصرالله، حين أعلن صراحةً أن المقاومة اليوم تسخّر كل طاقاتها وقدراتها لدعم رئيس الجمهورية في معركته ضد الفساد، كما وأعلن انه يتبنى المعركة تبنيًا جديًا لأن وجود الدولة مهدّد إذا ما فشلت هذه المعركة، فكانت المرة الأولى التي شعر بها فاسدو لبنان، أنهم مستهدفون جديًا من رئيس ٍحفل تاريخه بأهدافٍ عسكرية وسياسية لا تخطئ، ومن سيّد مقاومة تحدى العالم وربح التحدي.

إلا ان المستهجن هو الموقف الإعلامي الذي بدأنا نلمسه من مختلف الوسائل الإعلامية التي خافت فانكفأت عن فتح خطوط الإمداد لمعركة تطالها أساسًا وتطال بيئتها وجمهورها، كما نلاحظ موقف الشعب اللبناني المترقّب، والذي حتى الآن، ينظر إلى المعركة نظرة تملؤها الحيرة والشك، في حين أن وطنيته تفرض عليه دعم رئيسٍ ثمانيني يخوض عنه معركة ما تجرّأ رئيس في تاريخ لبنان على خوضها إذا ما استثنينا المغفور له الرئيس فؤاد شهاب.

الرئيس والسيّد قرّرا المواجهة، وكلاهما يعرف الثمن الذي سيدفعه إذا ما واجه مشروعهما رفضًا من المنتفعين، ويعرفان أن المعركة خطرة وطويلة وصعبة، لكن ظهرهما واقعٌ إلى حائط، فإما الإصلاح وبناء الدولة ومحاسبة المرتكبين، وإما الإنهيار، فلا دولة ولا مقاومة ولا من يحزنون.