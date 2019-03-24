آلان عون: معركة مكافحة تتدرج من فساد الموظفين الى المدراء الى الوزراء

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شارك النائب آلان عون في العشاء السنوي الذي ينظّمه التيار الوطني الحر في بلجيكا بحضور سفير لبنان في بروكسيل فادي حاج علي وعقيلته، والقناصل والنواب البلجيكيين أوليفيه مانجان وكاترين مورو وأحمد لاووج ومنسق التيار نصري حويس وعقيلته ومسؤولي الأحزاب وحشد من أبناء الجالية.

وقد توجه آلان عون الى النواب البلجيكيين في عشاء التيار "مع إمتناننا لوقوفكم وأوروبا الى جانب لبنان ولا سيما في مؤتمر بروكسيل الأخير، إنما نتمنّى تصويب الجهود والمساعدات في مسار عودة النازحين الى سوريا بدل تعزيز ظروف إقامتهم وعملهم في بلدان النزوح مما يكرس ديمومة تلك الإقامة

وقال متوجهاً الى اللبنانيين في بلجيكا حافظوا على إيمانكم بلبنان وكما لبيّتم نداءه عندما إحتاجكم في معركة السيادة والإستقلال إنضمّوا الى معركته الإقتصادية اليوم وكل إستثمار تقومون به في لبنان وكل يورو تحوّلونه اليه، تساهمون من خلاله في إستنهاض لبنان إقتصادياً، فمعركة مكافحة تتدرّج من فساد الموظّفين الى المدراء الى الوزراء. ولكلّ منها طريقة مواجهة. المهمّ أن نعيد للدولة هيبتها لكي تردع أي شخص يفكّر بإرتكاب فساد بدل أن تبقى مستباحة بنظر الكثيرين الذين يرون فيها دولة عاجزة حيث لا مساءلة ولا محاسبة.



