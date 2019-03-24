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جمعية Green Cedar Lebanon إفتتحت معرض " أرسم لي الأرز" في اليوم العالمي للغابات

جريصاتي : دخلت في معركة مع مافيا المقالع والكسارات وسنرى بعد 3 سنوات من سيربح

العنداري: مصرف لبنان ملتزم بدعم الجهد من اجل تحسين وحماية البيئة في لبنان

لمناسبة اليوم العالمي للغابات نظّمت جمعية Green Cedar Lebanon في Le Yacht Club في زيتونة باي عصر اليوم احتفالاً بطريقة استثنائية ومبتكرة عبر تنظيم معرض بعنوان " أرسم لي الأرز Dessine moi un Cèdre”وذلك تكريماً لهذه الشجرة المكرّسة شعاراً للعلم الوطني للجمهورية اللبنانية، والتي تعدّ من أغنى وأعرق انواع الاشجار في العالم، وهي مهدّدة بشكل جدي بالانقراض بسبب التغيرات المناخية.

وقد شارك في الاحتفال وزير البيئة فادي جريصاتي ووزير الاتصالات محمد شقير ووزير العمل كميل ابو سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ممثلاً بنائب الحاكم سعد العنداري والسيدة ماريان حويّك، كما شارك نواب ودبلوماسيون وفنانون واعلاميون ومدافعون عن البيئة ورئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة ورئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن ابو فخر الدين. وتضمن المعرض باقة متنوعة من الاعمال الفنية الفريدة ل 62 فناناً وفنانة لبنانياً وأجنبياً استوحوا اعمالهم من شجرة الارز. ويعود ريع هذه الاعمال الفنية لتشجير مساحة أرض جرداء في منطقة كفردبيان في جبل لبنان، كرّسها المجلس البلدي لكفردبيان بهدف تحويلها إلى غابة ارز يُطلَق عليها تسمية " غابة الفنانين " ويُخصّص لكل فنان شجرة بإسمه. وتتعاون جمعية Green Cedar Lebanon مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC التي ستتولى اعمال التشجير ورعاية الاشجار وصيانتها في الغابة المستحدثة، والتي ستمتد على مساحة عشرة آلاف متر مربع، ومن المقرر ان يصل عدد اشجار الارز المنوي زرعها قرابة الف شجرة.

البداية مع النشيد الوطني اللبناني ، ثم كلمة تعريف من الاعلامي سعد الياس ، فكلمة رئيسة جمعية Green Cedar Lebanon باسكال شويري سعد وجاء فيها " إنه الأرزُ الدهري أرزُ الربّ الذي جعلَ هذه البقعةَ من العالم تعبَقُ عنفواناً وتعصى على الزمن، إنه الأرزُ الذي يعني الصلابةَ والثباتَ والديمومةَ والرّسوخ. إنه الأرزُ الذي يتوسّطُ العلمَ اللبناني مع بزوغِ فجرِ الاستقلال.

إنه الارزُ الذي وردَ اسمُه في التّوراة 75 مرّة وجعلته ملكَ الأشجار وسيّدَ الغابات لميزاته الخالدة وعلاقته بالخالق، لذلك عَنْدَمَا نَتَأَمَّلُ جِبَالَ وَوِدْيَانَ وَغَابَاتِ لُبْنَانَ نَرَى فِيهَا لَوْحَاتٍ فَنِيَّةِ فَرِيدَةِ مَنْ نَوَّعَهَا غَنِيَّةٌ بأرزِها ، بِأَلْوَانِهَا وَتَنَوُّعِهَا..مِنْ هُنَا جَاءَتْ فِكْرَةُ مَعْرِض Dessine moi un Cedre في اليوم العالمي للغابات والاشجار.

وقالت " انّنَا نُؤَمِّنُ أَنَّ كُلَّ مُبَادَرَةٍ فِي أيّ مَجَالَ يَمِّكُنَّ أَنْ تَحَدَّثَ تَغْيِيرَاً إِيجَابِيَّاً..لِذَلِكَ نُطْلِقُ الْيَوْمَ مَعَكُمْ مُبَادِرَةً جَدِيدَةً اِجْتَمَعَ فِيها ستون فَنَّانَاً لُبْنَانِيَّاً وَأَجْنَبِيَّا لِلْاِحْتِفَالِ بِأَرْزَةٍ لُبْنَان مِنْ خِلَالَ إقَامَة مَعْرِض لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أيَّامِ يَعُودُ رَيْعُهُ بِالْكَامِلِ إلَى زَرْعِ عَشْرَةِ آلَاَفِ مِتْرِ مَرْبَعٍ فِي جَبَلِ كفردبيان بِشَجِرِ الْأَرُزِّ الْخَالِدِ بِالتَّعَاوُنِ مَع جمعية AFDC حَيْثُ سَتَحْمِلُ هَذِهِ الْأرْضِ اِسْمَ " غَابَةَ أَرْزِ الْفَنَّانَيْنِ" ، علّنا بهذه المبادرة نؤسسَ لغابةِ أرزٍ جديدة يحتضنُها جبلُ لبنان وبلدة كفردبيان التي نحيي رئيس بلديتها بسام سلامة".

وأوضحت أنه " فِي الْعَامِ 2007 اِنْطَلَقْنَا فِي جَمْعِيَّةِ Green Cedar Lebanon بِمُبَادَرَةِ فَرَدِّيَّةٍ مِنْ أَجَلْ هَدَف وَاحِدَ هُوَ زَرْعُ الْأَشْجَارِ وَزِيَادَةِ الْمِسَاحَاتِ الْخَضْرَاءِ فِي وَطَنِنَا الَّذِي يَتَصَدَّرُ عَلْمُهُ شَجِرَةُ أَرْزٍ...مُنْذُ ذَلِكَ الْحَيْنِ وَنَحْنُ نَعْمَلُ عَلَى مُتَابَعَةِ رُؤْيَتِنَا وَمَسِيرَتِنَا لِلْمُسَاهَمَةِ فِي خَلْقِ بِيئَةٍ خَضْرَاءَ سَلِيمَةٍ لَنَا وَلِأَجْيَالِنَا الصَّاعِدَةِ فِي ظَلَّ تَفَاقُمُ الْمَشَاكِلِ الْبِيئِيَّةَ وَزِيَادَةِ الضَّغْطِ عَلَى مَوَارِدِنَا الطَّبِيعِيَّةِ ، وهذا يزِيدُ مِنْ عَزْمِنَا عَلَى الْمُتَابَعَةِ رَغْمَ كُلِ الصُّعُوبَاتِ ، ذَلِكَ أَنَّنَا نُؤَمنُ بِلُبْنَانٍ وَنُؤَمنُ بِأَرْزَتِنَا الَّتِي إِنَّ فَقِدْنَاهَا.. فَقِدْنَاهَا لِلْأبَدِ..ولن نفقدَها.

وَفِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ اُسْمُحُوا لِي أَنَّ أَوَجَّهَ الشُّكْر لمعالي وزير البيئة الذي أظهر في فترة قصيرة من الوقت جدية وجدارة في العمل.والشكر الْأكْبَر إِلَى سَعَادَةِ حَاكِمِ مصَرِّفِ لُبْنَانِ رِيَاض سَلَاَمَة الَّذِي بَرهِنَّ عَلَى مَرِّ السّنوَاتِ بِأَنَّهُ كَأَرْزَةٍ لُبْنَانَ شَامِخٌ وَشِجَاعٌ وَصَلْبٌ وَثَابِتٌ فِي مَوَاقِفِهِ مِمَّا أعطانا اِسْتِقْرَارًا نَحْنُ بِأَمْسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ".

فَأَلَّفَ شُكْر مِنَ الْقَلْبِ لِدُعُمِه المعنوي وَتَشْجِيعِه الدَّائِمِ لِكُلِّ الْمُبَادَرَاتِ الَّتِي مَنْ شَأْنِهَا أَنَّ تَرَفعَ مِنْ صُورَةِ لُبْنَانٍ، وَتُسَاهِمَ فِي اِسْتِقْرَارِهِ وَنُمُوِّهِ وَاِزْدِهَارِهِ.وهَذِهِ الخطوة لَمْ تَكُنْ لِتَتَحَقَّق لَوْلَا جُهُودِ صَدِيقَتُي مَارِيَّانِ حَوِّيكَ الَّتِي كَانَتِ الْمُحَرِّكَ الْأَسَاسِيَّ لِهَذَا الْمَشْرُوع. كما أوجّه التحية الى سفير الارزة الطائر بها الى كل دول العالم سعادة المدير العام للميدل إيست محمد الحوت على تشجيعه لنا. وختاماً ، بإسمي وبإسم شركائي في الجمعية لارا حنا الدبس وكاتيا تيّان أقدّر ريشة كل فنّان وفنّانة وإزميل كل نحّات ونحّاتة كرّسوا فنّهم لخدمةِ الطبيعة وإعلاءِ شأن البيئة".وختمت بشكرَ جميعَ أعضاء لجنة Dessine moi un Cedre ".

ثم تكلّم الوزير السابق زياد بارود عن اهمية هذه المبادرة وكيف التقى مؤسسات جمعية Green Cedar Lebanon اللواتي قلن له " نعمل االيوم حتى نتمكن من أن ننظر مباشرة في عيون اطفالنا وأحفادنا ونقول لهم إن الارث الذي نتركه لهم ورمز وطنهم- الارزة ليس مجرد رمز وإنما هو قوة حياة ".واضاف " هكذا تدعونا باسكال شويري ولارا حنا الدبس في مستهل كتاب، كله دعوة الى نفض الغبار عن سياسات عتيقة ونفض غبار الحرائق، لننظر الى أجمل صور لبنان المشرق، لبنان الاخضر الباقي ، بل ربما الاتي من خلف رماد ، بل من تحته.يذكّر بأسطورة طائر إتخذ من الازرق حدوداً من الاخضر مرتعاً ، من أجل أن يبقى هذا الكتاب يخبر حقيقة نفرح بها لا تاريخاً نبكي عليه ".

ثم ألقى الشاعر رودي رحمة قصيدة عنوانها " أرز الملك ناطور "، ومما جاء فيها " يا رب أرزك نسر بهالجو ، زغيرة الارض من فوق بعيونو ، زرعتو إنت قبل العتم والضو تا يحمل التاريخ عغصونو . من خيال تاجو بتوقع التيجان وبخيال تاجو عم تمر دهور ، هوه الملك والمملكة لبنان وكرامتو صار الملك ناطور، واقف عا راس الجرد لا ينهان ولا يكون مرة خاطرو مكسور.بقلب العلم عم يرقص ومعتزّ وبين التلج والريح علاّ كتاف لا الريح شافو من هبوبو إنهزّ ولا التلج شاف من حمالو خاف ولو ألف حربة بضلوعو إنغرّ لا بتجرحو ولا بتمنعو يوقاف.بساحتو الاديان صوتا طلوع عم تاخدو لأوسع سما لبعيد وحوالين هون الوطن مجموع ربيو سوا والايد تسند إيد عم يشبكو بوج الاعادي دروع ويحيّكو لملقا الاحبّة عيد".

العنداري

وتكلّم بإسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نائب الحاكم الدكتور سعد العنداري الذي قال " في اطار جهوده لتعزيز التنمية المستدامة يقوم مصرف لبنان منذ زمن بإطلاق المبادرات والتحفيزات في مجال التسليف لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وزيادة خلق فرص العمل. وقد التزم مصرف لبنان بدعم الجهد الوطني من اجل تحسين البيئة التي نعيش فيها خاصة أننا بأمس الحاجة لذلك بسبب ما نتعرّض له من إعتداء بيئي يهدّد صحة اللبنانيين والمناخ في لبنان وكذلك اقتصاده ".واضاف " شكّت حوافز مصرف لبنان فرصة لاطلاق مشاريع تحافظ على بيئة قليلة التلوث والمخاطر وما لذلك من منافع على صحة المواطن فضلاً عن مشاريع الطاقة البديلة التي لا تقتصر ايجابياتها على صحة المواطنين فحسب بل لها منفعة اقتصادية كونها تؤمن وفراً بكلفة الطاقة على ميزانية الأسر والمؤسسات والدولة.إمن هذا الموضوع في غاية الاهمية لأن كلفة استيراد الطاقة في لبنان لا تقل سنوياً عن 6 مليار دولار علماً انه بالامكان توفير ما بين 10 و 20 في المئة من هذا المبلغ اذا استخدمت التقنيات الحديثة.بما أن قطاعي الطاقة والبيئة يحتاجان الى استثمارات ضخمة كان من الطبيعي أن نتجه الى دعم موضوعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة دون أن نتدخل في موضوعات الطاقة التقليدية لتعدد الاطراف ذات الصلة بعمليات التمويل.وبما ان الاهداف الاستراتيجية للحكومة اللبنانية واضحة في مجال الطاقة المستدامة للعام 2020 فقد التزمنا بمسؤولية عالية بمشاركة وزارة الطاقة والمياه لتحريك الاستثمارات التي كانت تتوجه نحو القطاعات الاستهلاكية".واشار العنداري الى " أن مصرف لبنان وضع استراتيجية ضمن سقف قانون النقد والتسليف مكّنته بأن يدعم النشاط البيئي منذ العام 2010 حيث وقّع مذكرة تفاهم للتعاون التقني مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف اطلاق وإنجاح المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة.إن أهمية ما قمنا بتحضيره على مستوى البنية التحتية لتمويل هذا القطاع تكمن في منح الشركاء الدوليين والجهات المانحة ثقة كبيرة في التوجه نحو السوق اللبناني وفي مقدمها الاتحاد الاوروبي ".

وتابع نائب حاكم مصرف لبنان " إن مصرف لبنان نال العديد من الجوائز المحلية والعربية وتنويهاً اقليمياً ودولياً نظراً لكون مبادراته التمويلية لقطاع الطاقة المستدامة فريدة ونموذجية، وقد يُبنى عليها في العديد من دول العالم، ما يضعنا امام تحد بضرورة العمل على أن تكون مبادراتنا هذه أكثر مرونة من ناحية وأكثر رقابة وتوجيهاً من خلال اللجنة المعنية القائمة حالياً ".

وختم قائلاً " ما يهمنا هو استمرار الجهود الدولية الهادفة الى تحسين الاوضاع البيئية.ونحن نتمنى بفضل ضغط الرأي العام ونشاط المؤسسات المعنية أن نمضي قدماً في حماية البيئة في لبنان والعالم.وأودّ أن أهنىء السيدة باسكال شويري سعد على حيويتها ونشاطها كما وأهنىء Green Cedar Lebanon على جهودها المشهودة.أؤكد لكم دعم سعادة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ومواكبته لمشاريعكم متمنياً لكم التوفيق في ما نطمح الى تحقيقه جميعاً لبناء مجتمع واع لاهمية السلامة البيئية ".

وزير البيئة

وختاماً ، ألقى وزير البيئة فادي جريصاتي كلمة أكد فيها على اهمية المحميات الطبيعية في لبنان ، وأكد جهوزيته للقيام بشراكة مع مصرف لبنان بقيادة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من اجل حماية البيئة التي يلتزم مصرف لبنان بدعمها "، وقال " أنا أعرف كم يمكن لاياديكم البيضاء أن تنجز في هذا المجال، فتحية لكم على ما أنجزتموه في الماضي وعلى أمل أن نستمر في الانجاز سوياً في المستقبل ".وتوجّه بالشكر الى رئيسة وأعضاء جمعية Green Cedar Lebanon على ما تقمن به من اجل البيئة منذ سنوات لغاية اليوم ، وقال " أنتنّ مثال للالتزام اللبناني لأن كل ما قمتن به فعلتموه من اجل الوطن وليس لجمعية ".,توجّه بالتحية الى الفنانين الذين شاركوا بأعمالهم وريشتهم وإزميلهم بالمعرض وقال " أنتم وجه لبنان الجميل وجه لبنان الذي سنحافظ عليه ، أنتم الذين تجعلون أشخاصاً بينهم زوجتي يبقون في هذا البلد.وأدعو الفنانين الذين سافروا الى كل أنحاء العالم ألا يتركوا بلدهم لأن لبنان بحاجة الى أياديكم البيضاء ولأن الارزة بحاجة الى أن تبقوا ترسمونها وتدافعوا عنها، فألف شكر لكل من ساهم في هذا الحدث الجميل الذي يعود ريعه الى غرس غابة أرز في كفردبيان التي نحيّي رئيس بلديتها الموجود معنا اليوم والذي نأمل معه البدء بعملية تغيير تشمل بلديات اخرى ".

ولفت وزير البيئة الى " أن التحدي كبير جداً ، وتعرفون أنني منذ ايام دخلت في معركة قيل لي إنها أكبر مني لأنني أتحدى المقالع والكسارات التي هي مافيا أكبر من الدولة ، وأعرف أن كلفتها عليّ ستكون مرتفعة إنما أنا قبلت التحدي ، وبعد 3 سنوات سنعرف من هو الرابح أنا أو هم ، وانا أتكّل على الكثيرين مثلكم المؤمنين بأرضهم وبلدهم واطلب منكم ان تبقوا الى جانبي لتساعدوني فطريقنا طويل وسوا مع Green Cedar Lebanon يمكننا أن نغيّر الصورة ".

24\3\2019