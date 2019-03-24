الوزير جبران باسيل يحذر من انهيار اقتصادي اذا لم يعالج عجز الكهرباء

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المطلوب ليس أكثر من قرار، تاكيد من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في محطته في بلدية كفرشلان خلال جولة له في منطقة المنية-الضنية، وذلك ليتطرق الى ملف الكهرباء:



الوزير باسيل الذي افتتح مكتب التيار الوطني الحر في القضاء في كفرشلان، كان جال في عدد من بلدات وقرى المنية الضنية وفي محطة مركبتا تطرق الى الشان الحكومي:



وفي بلدة السفيرة زار القلعة الاثرية وأكد ضرورة انماء هذه المنطقة الغنية:



الوزير باسيل كان زار ايضاً دار الايتام الاسلامي في سير الضنية حيث تفقد وضع الدار واستمع الى ما يُطلب من الدولة في هذا الاطار