باسيل من كفرشلان - الضنية: اقتصادنا لا يحتاج إلى الكثير لينطلق والتيار يمد يده للجميع

A + A -







أكَّد رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، خلال جولته في المنية-الضنية، أن اقتصادنا لا يحتاج إلى الكثير لينطلق ولكن علينا أن نعمل على تكبير الاقتصاد وتصغير الديون لافتاً إلى انهاء أزمة الكهرباء تحتاج إلى قرار ولا تحتاج الى الكثير لان الخطة موجودة وكل شيء جاهز.

وقال باسيل من بلدية كفرشلان: "إن شعبنا شعب معتدل لا يمكن للارهاب ان يعيش داخله" لافتاً إلى أن منطقة المنية الضنية خير دليل على ذلك.

وأضاف: "ابتدأنا بالمقاومة سنة 1988 مع أهل هذه المنطقة واليوم نعمل على اعادة حضور التيار الوطني الحر في المنية-الضنية"، موضحاً أن التيار الوطني الحر لا يعمل على الطريقة الشعبوية أو العشوائية وهذا ما يميز الانسان الذي يريد أن يبني وطن عن اي انسان آخر.

وشدد باسيل على أهمية العمل الجماعي من أجل مصلحة البلد وخصوصاً في ظل الايام الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً أن المسؤولية الكبيرة تقع على أهل هذه المنطقة فيما وعد ببقاء التيار الوطني الحر في هذه المنطقة وأن يبقى صوته مرتفعاً.

ولفت باسيل إلى أن التيار الوطني الحر يمد يده للجميع من أجل إنقاذ الاقتصاد كاشفاً أنه يمكن لفريق واحد أن ينجح في ذلك.

وتابع: من الطبيعي أن نتخاصم خلال الانتخابات ولكن لماذا لا نتساعد في الانماء ونتنافس في الانجاز؟"، موضحاً أن اقتصادنا لا يحتاج إلى الكثير لينطلق ولكن علينا أن نعمل على تكبير الاقتصاد وتصغير الديون.

وختم باسيل حديثة مشيراً إلى أن " علينا أن نتحضر لأيام صعبة لأن الاقتصاد سينهار إذا لم نصلح ملف الكهرباء وننهي العجز، وأن انهاء أزمة الكهرباء تحتاج إلى قرار ولا تحتاج الى الكثير لان الخطة موجودة وكل شيء جاهز".