رسالة شكر من البابا فرنسيس للراعي

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شكر البابا فرنسيس، في رسالة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مشاركته خلال زيارته الامارات العربية المتحدة، وجاء في نصها: "اكتب اليكم لأعبِّر لكم عن امتناني لحضوركم الثمين اثناء زيارتي الأخيرة لأبو ظبي، ولأشكركم على تعبيركم هذا عن الشراكة الكنسية. أثرني بشكل مميز الحضور المسيحي في تلك الأرض مع ما يحمل من شهادة بليغة على ضرورة ان نلتزم دعم الكنيسة الحاضرة في كل الشرق الأوسط. وفيما لا نزال نشكر الله القدير على النعم الكثيرة التي نلناها خلال هذه الزيارة، فإني اشجعكم على الاستمرار في خدمتكم شعب الله، وخصوصا الأكثر عوزا وضعفا من بيننا.



واني اؤكد لكم وللشعب الذي تخدمونه اني سأصلي دوما من اجلكم وامنحكم جميعا بركتي الرسولية عربونا للفرح والسلام في ربنا".