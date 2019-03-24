living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي نصر: قداس دير القمر يعزز مصالحة الجبل ويوطدها

24
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 أثنى رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر على احياء قداس "التوبة والغفران" في كنيسة سيدة التلة في دير القمر أمس، قائلا: "ان هذا القداس يعزز مصالحة الجبل التي حصلت في العام 2001 بين نيافة الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير والزعيم وليد جنبلاط، ويوطدها، ولا يتجاوزها أو يلغيها".

وتابع: "ان هذا القداس الذي أقيم في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, رسخ المصالحة بمناعة مضاعفة، مؤكدا حاجة مكونات الجبل لاسيما الدروز والمسيحيين منهم، الى اللقاء الدائم لتأكيد العيش الواحد، والتلازم المصيري في ما بينهم، خصوصا في هذه الأحوال الضاغطة الوافدة من الخارج والماثلة في الداخل، حاملة معها كل أشكال التحدي والخوف الجاد من المستقبل، ومما يحاك ضد وطننا، وهذا ما يجب مواجهته بوحدتنا الوطنية".

وأضاف: "الرابطة المارونية تؤيد أي لقاء يجمع بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية المناطقية، كونه يسد الطريق على محاولات استغلال الخلافات بغرض استهداف الاستقرار العام".

وختم أبي نصر، قائلا: "ان قداس التوبة والغفران في دير القمر فتح صفحة جديدة ومتقدمة بين كل افرقاء الجبل، ووسع مروحة المصالحة، وهو سيمهد لطي آخر الأوراق المتبقية من ذيول الحرب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout