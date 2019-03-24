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عز الدين: حركة أمل في المقدمة ضد الفساد

24
MARCH
2019
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شددت النائبة عناية عزالدين، خلال رعايتها احتفالا لمناسبة عيد الأم وذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بدعوة من حركة "أمل" وكشافة الرسالة الإسلامية في مجدل سلم، على "أن الإمام الصدر علمنا الانفتاح على روح العصر ومفاهيم الحداثة بإيجابية تتلازم مع الارتكاز على قيمنا ومبادئنا الدينية والحضارية، ونستطيع عبر هذه المزاوجة العبور نحو التنمية المستدامة، هذه التنمية التي لا يمكن أن تتحقق من دون مشاركة فعالة للنساء، وفي الوقت عينه تؤدي في حال تحققها الى تعزيز دور المرأة وحضور فعال اقتصاديا وعلميا وثقافيا وسياسيا".

وقالت: "اسمحوا لي بأن أتحدث عن قضية مهمة وحساسة هي ضرورة الالتفات الى مسألة التكنولوجيا التي تعتبر سيفا ذا حدين، فمن ناحية اصبحت التكنولوجيا شرطا من شروط التنمية ومن ناحية ثانية هي وسيلة للانفتاح غير المضبوط والمراقب وخصوصا بالنسبة إلى الأجيال الجديدة، وعلى الامهات الدور الكبير في مواكبة هذا الامر، لذا ندعو إلى مزيد من الحضور النسائي في مختلف الميادين لاني على قناعة بأن هذا الحضور سيصب في مصلحة المجتمع والوطن".

أضافت: "نخوض اليوم معركة أخرى لا تقل حساسية وأهمية عن مقاومة الاحتلال وهي معركة مواجهة الفساد، وليعلم الجميع أن حركة "أمل" ستكون في مقدمة هذه المواجهة لأنها تمثل ارث القسم التاريخي في الدفاع عن الحقوق، فأصل نشأة الحركة هو رفع الحرمان الناتج من الفساد وابنه المباشر".

وختمت: "أخذ الرئيس نبيه بري قراره بأن يعقد المجلس النيابي جلستين في كل شهر، واحدة منهما تشريعية، سيكون لنا في كتلة "التنمية والتحرير" مع الأصدقاء والحلفاء جولات لتشريع مزيد من القوانين التي تقطع الطريق على الفساد والفاسدين، وأخرى رقابية سنكون فيها صوتكم وضميركم وصرختكم في وجه أي أداء خاطىء للسلطة التنفيذية، ونحن في ذلك كله لا نستهدف فئة ولا جماعة ولا طائفة، فالفساد لا دين له ولا طائفة".

وتخللت الاحتفال كلمة باسم الأمهات وأنشودة لفرقة الزهرات في فوج مجدل سلم وأناشيد من وحي المناسبتين.

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