مرتكب جريمة المدينة الصناعية في زحلة بحق الهنود الأربعة سلم نفسه

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افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في زحلة ماريان الحاج ان مرتكب جريمة المدينة الصناعية في زحلة بحق العمال الهنود الاربعة، ت. ج. د سلم نفسه الى مركز الجيش اللبناني في رياق.



وكان شخصا من التابعية الهندية قُتل فيما جرح 3 من مواطنيه باطلاق نار في المدينة الصناعية في زحلة، عند الثالثة من فجر اليوم، حيث اقدم المواطن (ت. ج. د)، على اطلاق النار عليهم من سلاح كلاشينكوف وجميعهم يعملون في معمل لتصنيع الحفاضات يعود للمدعو ب.م. عازيا ذلك الى الازعاج واقلاق الراحة.



وكان سبق اطلاق النار تضارب وتدافع بالايدي بين الطرفين.