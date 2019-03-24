جريمة تهز زحلة

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أفادت الوكالة الوطنية ان شخصا من التابعية الهندية قتل فيما جرح 3 من مواطنيه باطلاق نار في المدينة الصناعية في زحلة، عند الثالثة من فجر اليوم، حيث اقدم المواطن (ت. ج. د)، على اطلاق النار عليهم من سلاح كلاشينكوف وجميعهم يعملون في معمل لتصنيع الحفاضات يعود للمدعو ب.م. عازيا ذلك الى الازعاج واقلاق الراحة.

وكان سبق اطلاق النار تضارب وتدافع بالايدي بين الطرفين.

ونقل القتيل الى مستشفى الهرواوي الحكومي، وجريحان نقلا الى مستشفى اللبناني الفرنسي، وآخر نقل الى مستشفى خوري، واحدهم اصابته حرجة في الرأس.

وتولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث.