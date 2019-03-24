قداس دير القمر تلاقي الخصوصيات في معنى لبنان ووجوده (بقلم جورج عبيد)

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قداس المصالحة والغفران في دير القمر تجلّ واضح لرؤية جديدة يسكنها اللطف وتبيحها الرقّة في وجوه لا بدّ أن تولد جديدة في بهاء الجبل. كان جبران باسيل واضحًا في رسالته العميقة التي وجهها للجميع من كنيسة سيدة التلّة بلا مواربة أو زيف "عندما نتحدّث عن الماضي يجب أن نزيل غباره عنّا، وهذا يحتاج إلى نقد فكريّ وتاريخيّ، فعندما درس المستشرقون واقع الجبل لم يجدوا فرقًا بين المسيحيّ والدرزيّ، ولكنّنا استجلبنا الآخرين فجلبوا لنا المآسي". من حقّ كلّ الناس في الجبل أن تتساءل في لحظة في طرفة عين، لماذا بين الفينة والفينة تحدث الكارثة باحترابنا وتراق الدماء ويهجّر الناس؟ لماذا حدثت المجازر منذ سنة 1840 إلى سنة 1860 وكانت الاتفاقات والتسويات تحاك من الدول على حسابنا، فيما اللافت أن لبنان قبل القرن التاسع عشر كان متينًا على مستوى مكوّناته ولم يندرج في خانة الحروب الطائفيّة. وبعد تأسيس دولة لبنان الكبير ونكبة فلسطين وانقسام العالم العربي إلى معسكرين اهتاج لبنان طائفيًّا ومذهبيًّا، فقتل نسيب المتني ونعيم مغبغب، وقاربنا الانفجار الكبير سنة 1975 إلى أن وقعت الواقعة باستشهاد الراحل الكبير كمال جنبلاط وهو شهيد كل لبنان كما قال باسيل، وقد روى نجله وليد ما نشأ من تداعيات دموية بعد عملية الاغتيال. ثمّ جاءت أحداث سنة 1983 أي تهجير الجبل من مسيحييه لتؤكّد بأن الجوهر رجراج ويحتاج إلى نقد عميق لتفادي اجترار التاريخ بمآسيه الكبرى.

لن يسهى عن بال أحد بأنّ جبل لبنان هو لبنان الصغير، أي هو القلب لهذا الجسد الذي تكوّن سنة 1920. السؤال الجوهريّ المطروح، هل النقد التاريخيّ والفكريّ، إذا ما قمنا به، يفتح الجراح بسرد الوقائع وفحصها بالدلالات والمعاني، أو يكون بمثابة عمليّة جراحيّة يقوم بها الطبيب الجرّاح بغية استخراج الأدران من جوف الجسد ليساكن مع مستقبل مضيء ويرتاح ويحيا؟ أن يغفر المسيحيون للدروز والدروز للمسيحيين الآثام والخطايا فهذه فضيلة إلهية سامية ومشيئة تاريخيّة تفتح النوافذ المضيئة على مستقبل زاهر. فالغفران والتوبة تزيل الكراهية وتحمي من البغضاء وتزرع المحبة في ربوع الجبل وهضابه. وعلى الرغم من ذلك، تقتضي الواقعية أن نبلغ إلى جواب واضح عن أسباب ما حدث في التاريخ حتى لا نبقى أسراه في كلّ مطبّ أو تغيير استراتيجيّ أو جيو-استراتيجي يحدث في المنطقة، فقد تعودنا انعكاس حروب الآخرين بحروب داخلية تخفّف من وطأة المواجهة المباشرة بين القوى المحتربة فنصير وقودًا لنيراها.

القضيّة بهذا المعنى الواضح لم تكن بين مسيحيّ ودرزيّ أو بين مسيحيّ ومسلم. لم يكن ثمّة ما يستدعي التهوّر والانغماس في لعبة الدم العبثيّة. لقد انغمس اللبنانيون من الجبل إلى الساحل لحظة تحولّت الطوائف اللبنانية محميات خارجيّة، وحين كتب كمال الصليبي ابن بلدة بحمدون مؤلّفه "بيت بمنازل كثيرة"، فهو لم يعنِ فقط أن المنازل في البيت طائفيّة بل هي دوليّة وعربيّة وإقليميّة. الغوص في التاريخ يدلّ وبلا التباس بأن أصابع الأجنبي التي حركت الحروب هي التي حركت التسويات، فحرب 1840 انتهت بنظام القائمقاميتين وقد أرساه التوافق الغربيّ-العثمانيّ، وحرب 1860 انتهت بنظام متصرفيّة جبل لبنان وقد أرساه التوافق إياه مضافًا غليه الدور الروسيّ، دولة لبنان الكبير أسسها توافق سايكس-بيكو الذي قسم منطقة الشرق الأوسط بأسره إلى مجموعة دول ضمن تقاسم إنكليزيّ-فرنسيّ، وحين عاد لبنان ساحة لحروب الآخرين بتواطئ لبنانيّ-طائفيّ أهرفت الدماء وانفجر البلد، وما انتهت الحرب بجملتها إلا باتفاق حدث في مدينة الطائف السعوديّة برعاية أميركيّة-سعوديّة-سوريّة، ونفّذ بالرعاية عينها فكان ساحة تقاسم نفوذ، وبعد دخول أميركا العراق انكسر التوافق وبدأنا عصر الانحلال الجديد إلى أن حدثت الحرب على سوريا ودخل اللبنانيون في لعبة المراهنات الخارجية البديلة عن الوجود السوريّ، حتى دخلت روسيا وبتنا في صراع نفوذ أميركيّ-روسيّ، وسعودي-سوريّ إيرانيّ.

الطامة الكبرى الذي بفترض وبجرأة البوح بها، أنّ كل الحروب في لبنان بما فيها الحروب في الجبل، هدفت إلى إزالة المسيحيين بدءًا بإضعافهم سياسيًّا ووجوديًّا. والحرب أيضًا في سوريا والعراق حَوَت الهدف عينه. كلّ القوى السياسيّة عارفة بذلك وقد تملكها الحياء من المكاشفة والمصارحة والاعتراف بأن إسرائيل بالدرجة الأولى لا تريد بقاء المسيحيين وهي المؤسسة بالتحالف مع أنظمة عربيّة وغير عربيّة لسلخهم وتهجيرهم بمجموعة حروب متنقلة، وإلا فما معنى تهجير المسيحيين من الجبل سنة 1983 وهي القمّة، وما معنى ذبحهم خلال الحرب على سوريا في وادي النصارى وكسب، وتهديم أديرتهم وخطف مطرانين لهم وما معنى إبادتهم من العراق. لا يعني هذا بأن الدروز في الجبل لم يكونوا مستهدفين، والشيعة استهدفوا غير مرّة في موجوديتهم، لكنّ الخطّة الإسرائيليّة المعاصرة والحديثة وقد بوّبها الأميركيون وقاربوها بجديّة فائقة أن لا يفرغ المشرق من مسيحييه، وهذا مثبت في معظم المؤلفات التي تناولت واقع المسيحيين في حياتهم ونشأتهم في المشرق، والكتاب الذي يبقى الأكثر قراءة هو لجان بيار فالون حاية المسيحيين وموتهم في المشرق.

فرادة الجبل اللبنانيّ بمسيحييه ودروزه، وليس بطائفة دون الأخرى أو بمعزل عنها، وقد برع جبران باسيل في استظهارها. الفرادات الطائفيّة تلتقي وتتلاقح وتتناضح ولا تنعزل الواحدة عن الأخرى، إذ إن الانعزال اختناق وانفجار. تلاقي الخصوصيات في الجبل وتلاحمها بدلاً من تراكمها هو المعنى المطلوب في إطار فهم لبنانيتنا وعلاقتنا بهذا الكيان، وعلاقة هذا الكيان عينًا بمحيطه الأوسع أيّ المشرقيّ. أي أن تكون الطوائف في لبنان كلمات لبنانية وليست مستوعبات أخروية-خارجيّة. قمّة الكمال الوطنيّ أن تقول الطوائف نحن من لبنان سطعنا وإلى لبنان نعود لنبنيه ونعيده للحياة بعد طول غربة وتصحّر بدولة المواطنة الواحدة بعيدًا عن دولة الأشلاء الطائفيّة والمذهبيّة التي بلغناها بمرارة. لقد كان جبران واضحًا بقوله: " ويبقى ان يكون للجبل خصوصيته وهي ليست مسيحية بمنأى عن الدروز ولا درزية بمنأى عن المسيحيين ولاجل ذلك بدأنا بالتفاهمات مع الاخرين، مع حزب الله وتيار المستقبل والقوات والمستقبل ونأمل ان نجريها مع الحزب التقدمي الاشتراكيّ"، والهدف "دفع اهلنا لبناء حياة مشتركة خالية من الاحقاد ومستقبل بلا خوف وحذر، فنحن لا نستغل دماء الناس ولا يحق لنا التعامل فيها بالسياسة"، فكلّ خصوصية عازلة ومنعزلة بداءة احتراب طويل، وكل خصوصية متلاقية مع الخصوصيات الأخرى بأطر ميثاقية شركوية بناء لجبل السلام بل لوطن السلام. إذ إنّ العهد بين اللبنانيين يصنع العقد، التعاهد منطلق للتعاقد، والتعاقد هو ميثاقيّ سياسيّ اجتماعيّ اقتصاديّ هدفه بناء الدولة الحقيقية التي فيها نحيا ونعمل ونبني.

قداس دير القمر منطلق لحياة شركوية ميثاقية، تبقى حجر زاوية لبناء حياة جديدة في وطن يستحقّ أن يتوشّح بالنور.