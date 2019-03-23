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عصرونية بمناسبة عيد الأم من تنظم هيئة قضاء زحلة في التيار

23
MARCH
2019
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وسط اجواء من المحبة والالفة وبمناسبة عيد الام ، اقامت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر عصرونية في كريستال اوتيل قادري بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون والوزير السابق غابي ليون واعضاء مجلس القضاء في زحلة واعضاء هيئة القضاء والهيئات المحلية وحشد من المناصرين واهالي زحلة وقرى القضاء والجوار تخطى عددهم الخمسماية شخص.
العصرونية التي قدمها مسؤولة الاعلام في هيئة القضاء الاعلامية ناتالي عيسى والاعلامي عبدو الحلو ، تحدث في خلالها منسقة لجنة المرأة في التيار جومانا سليلاتي التي شكرت الهيئة منسقة واعضاء دعوتها للمشاركة في هذه المناسبة الجميلة منوهة بدورالمرأة مؤكدة بان "للمرأة الدور الاهم في المجتمع لان من تبني بيتاً تبني الاوطان.فالمرأة هي الام والامة وعليها ان تؤمن بدورها الفعال وتعمل على تحقيق طموحاتها ليس فقط من اجلها بل من اجل العالم اجمع."
واضافت:"لذلك ومنذ تولينا مهام اللجنة المركزية لشؤون المرأة عقدنا العزم على المضي قدما لتفعيل دور المرأة على المستويات كافة."
ثم كانت كلمة لمنسقة هيئة قضاء زحلة في التيار جيهان جبور حداد التي اعلنت ان هذه المناسبة ، عيد الام ، هي الانطلاقة لسلسلة نشاطات ستقوم بها الهيئة شهرياً كمحطات للمرأة والشباب والتثقيف السياسي.وركزت على اهمية دور الام في العمل على حث اولادها للانخراط في العمل الحزبي الذي يعطيهم الدفع الاكبر في المجتمع.كما شددت على اهمية انضمامهن الى اللجنة النسائية التي تلعب دورا اساسيا في انخراط المرأة اكثر في المجتمع . ولفتت الى ان التيار نبضه قوي من منطلق رؤية رئيسه الوزير جبران باسيل الذي يشجع دوما على العمل دون ملل.
وذكرت ان على الرغم من ان مجهولين قاموا قبيل البدء بالعصرونية بازالة اعلام التيار التي كانت مركزة في محيط الفندق ، مكان النشاط ، الا ان العمل انطلق باندفاعة اكبر "وما حدا بيوقفنا".
واكدت النظر الى العمل الموسع غير المحصور فقط باعضاء هيئة القضاء اذ ان الانفتاح والتعاون اساس شعار الهيئة التي تتطلع الى انضمام اكبر عدد للتيار.وتمنت التوفيق لمرشحي التيار الخمسة في انتخابات نقابة المهندسين التي ستقام في السابع من نيسان المقبل .
وفي الختام ، تم قطع قالب الحلوى احتفالا بالمناسبة.

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