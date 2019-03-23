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المكتب التربوي في التيار ينظّم لقاءً حاشداً في الجنوب

23
MARCH
2019
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نظّم المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ لقاءً تربوياً حاشداً في دير مشموشة في جزين.

حضر اللقاء، الذي نظّمه قطاع الجنوب في المكتب، فعاليات جنوبية تقدّمها النائبان زياد أسود وسليم خوري، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، رئيس دير مشموشة الأب بسام حبيب، إلى جانب عمداء ومدراء ورؤساء مصالح في الجامعة اللبنانية وفي وزارة التربية.
وألقى النائبان أسود وخوري كلمتين شدّدتا على دور القطاع التربوي في لبنان، والإهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عون لهذا القطاع الأساسي. كما أثنى النائبان على جهود المكتب التربوي في شد الأواصر التربوية بين كافة حواس الوطن ومناطقه.

إلى ذلك، ألقى عمداء الجامعة اللبنانية ورؤساء المصالح الحاضرين كلمات أجمعت على ريادة القطاع التربوي في لبنان، واتفقت على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطياف الوطنية لتنميته ولإعلاء شأنه.

واختُتم اللّقاء بكلمة شاملة لمسؤول المكتب التربوي في التيار روك جان مهنا، استهلّها بتفنيد التّراتبية التربوية داخل حزب التيار الوطني الحر.

وشدّد مهنا في كلمته على ضرورة استمرار العمل على تحصيل الحقوق الوطنية، بغية استعادة التوازنين الطائفي والوطني في شتّى ميادين القطاع التربوي في لبنان، لا سيما في الجامعة اللبنانية وروابط التعليم، بهدف الوصول إلى الميثاقية الحقّة.

وأعلن مهنّا في كلمته أن التيار الوطني الحر ومكتبه التربوي يوليان منطقة الجنوب العزيزة أهمية قصوى، وهي المنطقة الّتي عانت من شتّى الإحتلالات، ولم تأخذ حقها من الدولة بعد.

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