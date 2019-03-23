محاضرة عن النبيذ اللبناني من تنظيم التيار في فرنسا

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نظّم التجمع من أجل لبنان (التيار الوطني الحرّ في فرنسا) محاضرة عن النبيذ اللبناني في قاعة المجلس البلدي للدائرة السادسة عشرة في باريس.

ألقى المحاضرة السيد روبير مغنّي بعد كلمة ترحيبية من السادة أنطوان داكاش (مسؤول الموارد البشرية) ومارك هاشم (مسؤول لجنة الشباب). و قد أكدت الكلمات على الطابع التاريخي والاقتصادي والاستراتيجي لصناعة النبيذ في لبنان، وخاصة بعد تبنّي وزارة الخارجية و المغتربين استراتيجية الدبلوماسية الغذائية التي أطلقها الوزير جبران باسيل.

و قد ركّزت المحاضرة على دراسة استقصائية للإحصاءات الحالية عن إنتاج النبيذ في لبنان ، وتأثير نجاح زراعة الكروم على الاقتصاد اللبناني وأخيراً الاقتراحات لتشجيع تصدير النبيذ اللبناني الى جميع أنحاء العالم.

و قد كانت هذه المحاضرة مناسبة تذوّق خلالها الحاضرون ١٧ نوعًا مختلفًا من النبيذ اللبناني و جعلتهم يقدّرون ويتعرفون بشكل أفضل على كروم لبنان و ثروته الزراعية.