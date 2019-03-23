قائد الجيش رعى افتتاح مهبط طوافات في مستشفى الجعيتاوي: طوافاتنا لن تكون محصورة بنقل الجرحى العسكريين

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اختتم قبل ظهر اليوم، وبرعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، المؤتمر الطبي الخامس في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في الأشرفية، والذي تخلله افتتاح مهبط لطوافات الجيش، وذلك في حضور شخصيات دينية وسياسية وأمنية وطبية واجتماعية.

وقد ألقت المديرة العامة للمستشفى الأخت هاديا أبي شبلي، كلمة شكرت فيها قائد الجيش على رعايته المؤتمر، مؤكدة أن "المستشفى سيبقى إلى جانب مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، فأنتم من حمل سلاح الشرف للدفاع عن لبنان".

كما ألقى مدير المستشفى عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بيار يارد كلمة شرح فيها مراحل تطور المستشفى الذي "أصبح مستشفى جامعيا عريقا".

من جهته شكر قائد الجيش إدارة المستشفى على جهودها في سبيل إنشاء هذا المهبط، متوجها إلى الحضور بالقول: "يشرفني أن أكون معكم اليوم لسبب أساسي، وهو تقديري ومحبتي الشخصية، وتقدير المؤسسة ومحبتها لهذا الصرح الطبي العريق الذي أصبح مرادفا للأمان والراحة والإحترام والخدمات الطبية المميزة، والأهم من ذلك الإنسانية".

وأشاد عون ب"التطور الذي شهده مستشفى الجعيتاوي من مختلف النواحي، نتيجة جهود إدارته والقيمين عليه"، منوها ب"العلاقة المتينة بين المستشفى والطبابة العسكرية، والتي توجت اليوم بافتتاح مهبط الطوافات". وشدد على أن طوافات الجيش "لن تكون محصورة بنقل المصابين والجرحى العسكريين فقط، بل ستكون جاهزة لنقل أي مريض مدني تستوجب حالته ذلك".

تخلل الحفل مناورة نفذتها إحدى الطوافات التابعة للقوات الجوية، تحاكي عملية إخلاء عسكري جريح إلى المستشفى.

وفي الختام، قدمت إدارة المستشفى، إلى قائد الجيش، أيقونة القديس يوسف، عربون محبة وتقدير.