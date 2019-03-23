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درغام تعهد بصيانة طريق عام منجز شدرا على نفقته: نطالب وزارة الأشغال بالالتفات إلى الطرق الحيوية في المحافظة

23
MARCH
2019
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تفقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، الطريق الدولية في منطقة الدريب الأعلى الممتدة من بلدة منجز مرورا بالعيونات وعيدون- شيخلار وصولا إلى بلدة شدرا الحدودية، معاينا الحفر على الطريق العام التي باتت تهدد حياة المواطنين وتلحق بهم أضرارا مادية جسيمة.

واطلع درغام من الأهالي وعضو مجلس قضاء عكار في "التيار الوطني الحر" روبير الخولي على شكاوى المواطنين، معلنا أنه سيعمد إلى معالجة الحفر بأسرع وقت ممكن، عبر صيانتها وتعبيدها الأسبوع المقبل على نفقته الخاصة.

وقال: "المطلوب التفات وزارة الأشغال العامة إلى الطرق الحيوية في المحافظة، إذ من غير المقبول استمرار الواقع على ما هو عليه، فلمحافظة عكار حصة لدى وزارة الأشغال ونحن نتمنى من الوزير (يوسف) فينيانوس الالتفات إلى واقع البلدات الحدودية، وانصاف عكار ورفع الحرمان عنها لأن المواصلات هي الأساس في تثبيت الأهالي في قراهم وبلداتهم ومنع الموت المجاني على الطرق".

أضاف: "نحن لا نملك إمكانيات الوزارات المعنية، ولكن وأمام إصرار المواطنين الذين كفروا بحالهم جراء الاهمال اللاحق بهم سنعمد إلى معالجة الأمر".

كما تفقد درغام يرافقه رئيس بلدية شدرا سيمون حنا وأعضاء من المجلس البلدي، الأضرار التي خلفتها العاصفة الأخيرة في جبل شدرا الغربي، والتي أدت إلى انهيار حائط دعم وأضرار في قنوات الري.

واستمع درغام إلى شرح مفصل من المهندس وسيم عبود عن الطريق التي تربط الجهة الغربية مع الجهة الشرقية، بجانب كنيسة مار الياس والطريق التي تمتد إلى داخل الأراضي الزراعية، على أن يصار إلى رفع طلبات للوزارات المعنية بهدف صيانتها.

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