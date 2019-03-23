وزارة المال ترد على مؤسسة كهرباء لبنان

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رداً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان، أشار المكتب الاعلامي في وزارة المال إلى انه مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه، مؤكدا ان وزارة المال ملتزمة القانون وعملية فتح الاعتماد يسير وفقاً للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق.



وأكد المكتب الاعلامي للوزارة أن مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد.