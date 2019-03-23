درويش استقبل وفداً من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس مكتب زحلة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جوزف زاباتر ترافقه المسؤولة عن شؤون الحماية كارولينا بيلينغ والسيد بول صوايا، وعرض معهم اوضاع النازحين السوريين والمساعدات التي تقدمها لهم المطرانية.

وشدد درويش على ضرورة العمل على عودة السوريين الى بلادهم في اسرع وقت، فهناك يعيشون في منازلهم بكرامة وليس في المخيمات كما في لبنان، وأكد درويش ان وجود النازحين يشكل عبئاً كبيراً على الإقتصاد اللبناني.

وكان الوفد التقى عدداً من العائلات السورية في مطرانية سيدة النجاة.