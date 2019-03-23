محذرا من تكريس تمدد مخيم المية ومية... النائب إدكار طرابلسي يدعو الجيش اللبناني إلى التوقف عن بناء الجدار حول العقارات المصادرة

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حذّر النائب إدكار طرابلسي من تكريس أزمة تمدد مخيم المية ومية وذلك بعد البدء ببناء جدار كان من المفترض به ان يكون حول المخيم التاريخي وإذ به سيشمل العقارات والبيوت التي وضعت قوى الامر الواقع اليد عليها بعد معركة ١٩٩٢.

وأوضح طرابلسي أن ما تقوم به القوى الأمنية اللبننانية حاليا هو تكريس لأمر واقع يرفضه أهالي المية ومية وهو بمثابة تهجير جديد لهم، ومعاناة تضاف إلى ما تعرضوا ويتعرضون له من أزمات على امتداد عشرات السنوات من التهجير وخسارة أراضيهم.

وذكر طرابلسي ان القوى الفلسطينية المعنية كانت قد وعدت بإعادة المنازل الى أصحابها، وقد استمهلت الاهالي بعيد الاضطرابات الامنية الاخيرة. ودعا طرابلسي قيادة الجيش اللبناني إلى معالجة الوضع سريعا وقبل تفاقم الأزمة وخسارة الاملاك نهائيا.