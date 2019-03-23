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الرئيس عون وقّع 3 قوانين اقّرها مجلس النواب:

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اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى 31 ايار المقبل

وسلفة خزينة للكهرباء، والاجازة بالاقتراض بالعملات الاجنبية

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر امس الجمعة، ثلاثة قوانين اقّرها مجلس النواب مؤخرا وهي:

- القانون الرقم 112، تاريخ 22 آذار 2019 القاضي باعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019.

- القانون الرقم 113 تاريخ 22 آذار 2019 القاضي بالاجازة للحكومة بالاقتراض بالعملات الاجنبية.

- القانون الرقم 114 تاريخ 22 آذار 2019 القاضي باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 794 مليار ليرة للعام 2019.

تعزية الرئيس العراقي

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى الرئيس العراقي برهم صالح معزيا بضحايا العبّارة النهرية التي غرقت في نهر دجلة.